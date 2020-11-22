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Haberler Galeri Kısa çalışma ödeneği sorgulama e-devlet | Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Kısa çalışma ödeneği sorgulama e-devlet | Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Kısa çalışma ödeneği sorgulama e-devlet | Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok işletmenin faaliyetinin sınırlandırılması, bir kısmının da kapanmasıyla birlikte hizmetler sektöründe çalışanlar için yeniden kısa çalışma ve ücretsiz izin dönemi başladı. Haziran ayı sonuna kadar kısa çalışma için isimleri İŞKUR'a bildirilmiş çalışanlar için, yeniden başvuru yapma hakkı bulunuyor.

Giriş Tarihi: 22.11.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 11:07
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Kısa çalışma ödeneği sorgulama e-devlet | Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?
Kısa çalışma ödeneği sorgulama e-devlet | Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Koronavirüs nedeniyle restoran ve kafeler başta olmak üzere birçok işletmenin faaliyetinin sınırlandırılması, bir kısmının da kapanmasıyla birlikte, hizmetler sektöründe çalışanlar için yeniden kısa çalışma ve ücretsiz izin dönemi başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kısa çalışma ödeneği sorgulama e-devlet | Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?
Kısa çalışma ödeneği sorgulama e-devlet | Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Kısa çalışmadan daha önce çıkan çalışanlar tekrar bu uygulama kapsamına girebilecek.

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Kısa çalışma ödeneği sorgulama e-devlet | Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?
Kısa çalışma ödeneği sorgulama e-devlet | Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

1 MİLYONUN ALTINA İNMİŞTİ
İşten çıkarma yasağı halen yürürlükte olduğu için, iş yerinin kapanması, işin sona ermesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmaması halleri dışında sözleşme feshi yapılamıyor.

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Kısa çalışma ödeneği sorgulama e-devlet | Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?
Kısa çalışma ödeneği sorgulama e-devlet | Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Bunun yerine, işverenler çalışanları için ücretsiz izin veya kısa çalışma ödeneğini kullanabiliyor.

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Kısa çalışma ödeneği sorgulama e-devlet | Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?
Kısa çalışma ödeneği sorgulama e-devlet | Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Ücretsiz izne gönderilen çalışanlar için de, işsizlik sigortası fonundan aylık brüt bin 177 TL net bin 1168 TL ödeniyor. Ekim ayı itibariyle kısa çalışma kapsamındaki çalışan sayısı 927 bine kadar gerilemişti. Ücretsiz izinde ise, 540 bin kişi bulunuyordu.