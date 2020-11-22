Kısa çalışma ödeneği sorgulama e-devlet | Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Kısa çalışma ödeneği sorgulama e-devlet | Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok işletmenin faaliyetinin sınırlandırılması, bir kısmının da kapanmasıyla birlikte hizmetler sektöründe çalışanlar için yeniden kısa çalışma ve ücretsiz izin dönemi başladı. Haziran ayı sonuna kadar kısa çalışma için isimleri İŞKUR'a bildirilmiş çalışanlar için, yeniden başvuru yapma hakkı bulunuyor.