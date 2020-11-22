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22 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye heyecan uyandıran zam müjdesi: 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük - yüksek... Emekliye heyecan uyandıran zam müjdesi: 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük - yüksek...
2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı kısa süre sonra cevabını bulacak. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam görüşmelerinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Temmuz ve Ocak aylarında emekli maaşların zam yapılıyor. 6 aylık enflasyon raklamlarına göre yapılan zam oranları için beklenen miktar uzman isimler tarafından yorumlanıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz zam döneminde maaşlara 5.75 oranında artış görülmüştü. İşte, 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük - yüksek...
Giriş Tarihi: 22.11.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 16:40
SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılın son altı ayında ortaya çıkacak enflasyon rakamlarına göre yeni maaşlar belli olacak. Maaşların zam oranında en çok etki gösteren konuların başında enflasyon rakamları geliyor. Enflasyon rakamlarına göre belli olacak yeni maaşlar ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. İşte, 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük - yüksek...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ 2021 OCAK AYI MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam yapılması, ikinci altı aylık dönemde ise yüzde 4 zam yapılması bekleniyor. Lakin açıklanan enflasyon verilerine göre oluşan enflasyon farkları yapılacak zam oranlarına eklenerek emeklilerin maaşlarına yansıtılacak.
Bu duruma göre Ocak ayı enflasyon farkı yüzde 2 olarak hesaplanırsa yapılacak yüzde 3 zamla birlikte emeklilerin maaşlarına yüzde 5 oranında zam yansıtılmış olacak. Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ OCAK AYI ZAMMI NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?
SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında gelen zamlarla birlikte maaşlarının 286,25 TL'ye varan artış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek emekli maaşı 6.375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6.661,62 TL olacağı tahminler arasında yerini aldı.
NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.