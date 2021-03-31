Sigaraya zam geldi mi? Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda sigara fiyatlarına zam uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Ağustos ayında Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidildi. Sigara tiryakileri sosyal medyada yaşanan iddialar sonrasında araştırmalarını sıklaştırdı. İşte, sigaraya zam geldi mi? Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları...