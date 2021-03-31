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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Güncel sigara fiyatları 2021: Sigaraya zam geldi mi? 31 Mart sigaraya zam var mı? Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları... Güncel sigara fiyatları 2021: Sigaraya zam geldi mi? 31 Mart sigaraya zam var mı? Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları...
Sigaraya zam geldi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılında sigara fiyatlarında artış yaşanıp yaşanmayacağı ise merak ediliyor. Aralık ayında Resmi Gazete'de duyurulan kararla sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenmişti. Sosyal medyada sigara fiyatlarına zam yapıldığına yönelik iddialar sonrasında araştırmalar hızlandı. İşte, sigaraya zam geldi mi? Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları...
Giriş Tarihi: 31.03.2021 19:54 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 20:56
Sigaraya zam geldi mi? Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda sigara fiyatlarına zam uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Ağustos ayında Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidildi. Sigara tiryakileri sosyal medyada yaşanan iddialar sonrasında araştırmalarını sıklaştırdı. İşte, sigaraya zam geldi mi? Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
SİGARA FİYATLARI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL