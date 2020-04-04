0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından 0,9 faizli 10 bin TL'ye kadar kredi desteği imkanı sunuluyor. Kamu bankaları tarafından başvurular 1 Nisan itibarıyla alınöaya başlandı. 6 ay ödemesi 36 vadeli krediye başvuru yapan vatandaşlar sonuçların ne zaman açıklanacağını ve kredilerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladılar. Peki, 0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?

Giriş Tarihi: 04.04.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 14:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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