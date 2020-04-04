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Haberler Galeri 0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?

0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından 0,9 faizli 10 bin TL'ye kadar kredi desteği imkanı sunuluyor. Kamu bankaları tarafından başvurular 1 Nisan itibarıyla alınöaya başlandı. 6 ay ödemesi 36 vadeli krediye başvuru yapan vatandaşlar sonuçların ne zaman açıklanacağını ve kredilerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladılar. Peki, 0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?

Giriş Tarihi: 04.04.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 14:31
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0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?

Halbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası yüzde 0.49 faiz oranlı temel ihtiyaç destek kredisini hayata geçirdi. Koronavirüs pandemisi sonrası kamu bankaları tarafından 5.000, 7.500 ve 10.000 TL'lik düşük faizli ve finansman oranlı, 6 ay ödemesiz kredi kampanyasına başvurular 1 Nisan'da başladı. Yoğun ilgi gören krediye başvurular devam ediyor. Başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla bekliyor. Peki, 0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar? İşte detaylar...

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0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuru sonuçlarının genel olarak hangi tarihte açıklanacağı bilinmiyor. Kamu bankaları tarafından bireysel müşterilere sunulan kredi uygulamasının başvuru sonuçları, başvurular alındıktan sonra banka tarafından açıklanacak.

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0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?
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0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?

6 AY ÖDEMESİZ TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ NE ZAMAN YATAR?

Başvurular onaylandıktan sonra krediler hesaba yatırılacak. Müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir.

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0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.

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