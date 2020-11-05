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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücret zammı için kritik görüşme! Asgari ücret 2021 zammı ne kadar olacak? Asgari ücret devlet desteği ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı için kritik görüşme! Asgari ücret 2021 zammı ne kadar olacak? Asgari ücret devlet desteği ne kadar, kaç TL olacak?
Asgari ücret 2021 zammı ne kadar olacak? Yeni yılın yaklaşmasının ardından asgari ücretlinin zam beklentisi ortaya çıkıyor. Konuyla ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Ekim ayı enflasyon oranı 11.89 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,13 olarak açıkladı. Bir önceki ay tüketici fiyatları aylık yüzde 0,97, yıllık yüzde 11,75 olarak açıklanmıştı. Açıklanan enflasyon rakamlarının asgari ücret zammını şekillendirmesi bekleniyor. İşte, Asgari ücret 2021 zammı ne kadar olacak? Enflasyona göre zam beklentisi nedir?
Giriş Tarihi: 05.11.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 17:24
Asgari ücret 2021 zammı ne kadar olacak? Asgari ücret devlet desteği ne kadar, kaç TL olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası tarafından Ekim ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, çalışanlar zam miktarınını merak etmeye başladı. Ekonomi uzmanları yıl sonu beklentilerini paylaşmaya devam ediyor. Ekim ayı enflasyon oranı 11.89 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,13 olarak açıkladı. Bir önceki ay tüketici fiyatları aylık yüzde 0,97, yıllık yüzde 11,75 olarak açıklanmıştı. Son dakika açıklanan enflsyon oranları yeni yılda asgari ücretli, memur ve emeklinin maaşlarına direk olarak etki edecek. İşte, Asgari ücret 2021 zammı ne kadar olacak? Asgari ücret devlet desteği ne kadar, kaç TL olacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR ASGARİ ÜCRET 2021 ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası, Ekim ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Yeni yıla sayıla günler kalmasının ardından asgari ücret zammı için görüşmeler başlayacak. Uzmanların değerlendirmeleri haberimizin içinde yer alıyor. İşte, Asgari ücret 2021 zammı ne kadar olacak? Asgari ücret devlet desteği ne kadar, kaç TL olacak?
ASGARİ ÜCRET 2021 YILINDA KAÇ TL OLACAK?
2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak henüz bilinmiyor. Zam miktarı Aralık ayında yapılacak olan toplantı ve enflasyon rakamlarına göre netlik kazanacak.
2021 ASGARİ ÜCRET FİYATI İÇİN TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?
İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilecektir.
2021 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN GELECEK? İŞTE YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ
Toplu sözleşmeye göre memur zamları yılda iki kez yapılıyor. Haziran ayı enflasyon oranı açıklandıktan sonra memurlar için bir yılda yapılan ikinci ve son zam da yapılmış oluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın yaptığı açıklamaya göre, 2021 memur maaşları tahmini rakamlarda belli olmuş oldu. Bu rakamlar şimdilik tahmini olarak yapıldığını vurgulamakta fayda var. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Bu zamlardan memurlarla birlikte emekliler de faydalanıyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini oranının açıklanmasıyla memurlar 2021 yılında yapılacak zammın ne kadar olacağını hesaplamak istiyor. Zamlar toplu sözleşmede de yer aldığı gibi 6 aylık dilimlerde hesaplanıyor. 2021 Ocak ayında memur maaşlarına zam oranının ne kadar olduğu net olarak açıklanacak.