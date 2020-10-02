ANA SAYFA
Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ekim ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? Sorgulama...
Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ne zaman, hangi tarihte yatacak? Sorusunun yanıtı gündemin ilk sırasında yer alıyor. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ve nakdi ücreti desteği Eylül ve Ekim ayı ödemeleri hakkında Bakan Selçuk açıklamalarda bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin yapılacağı tarihi duyurdu. İşte, Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ekim ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? Sorgulama...
Giriş Tarihi: 02.10.2020 20:18 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 20:29
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12