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Haberler Galeri Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ekim ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? Sorgulama...

Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ekim ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? Sorgulama...

Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ne zaman, hangi tarihte yatacak? Sorusunun yanıtı gündemin ilk sırasında yer alıyor. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ve nakdi ücreti desteği Eylül ve Ekim ayı ödemeleri hakkında Bakan Selçuk açıklamalarda bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin yapılacağı tarihi duyurdu. İşte, Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ekim ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? Sorgulama...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 20:18 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 20:29
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Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ekim ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? Sorgulama...

Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ekim ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin yapılacağı tarihleri duyurdu. Pandemi döneminde ihtiyacı olan ailelere ödenen kısa çalışma ödeneği yardımında bulunuluyor. Ödemeden yararlanmak isteyenler ödeneğin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. İşte, Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ekim ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? Sorgulama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ekim ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? Sorgulama...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk'un yapmış olduğu açıklamalarda yer alan bilgilere göre ödemeler 5 Ekim'de hesaplara yatacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlar ödemelerini PTT üzerinden alabilecekler.

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Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ekim ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? Sorgulama...

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

İşsizlik ödeneği de KÇÖ ile birlikte aynı gün hesaplara yatacak. IBAN bilgileri bulunmayanlar ücretlerini PTT üzerinden temin edebilecekler.

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Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ekim ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? Sorgulama...


NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 ve 9 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleşeceğini, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını ifade etti.

Buna göre kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği 5 Ekim'de, nakdi ücret desteği ödemeleri ise 8-9 Ekim'de hesaplara yatırılacak.

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Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ekim ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? Sorgulama...

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir. İşten çıkış tarihinden itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine ya da elektronik ortamda başvuru yapılması gerekiyor.