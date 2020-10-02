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1000 TL pandemi yardımı için son dakika açıklaması geldi! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1000 TL pandemi yardım paralarının ödeneceği tarih hakkında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs sürecinde ihtiyacı olanlara ödemeler sürüyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ilk iki fazda 4 milyon haneye 1.000'er TL sosyal yardım ödemesi yapılmıştı. 3'üncü faz ödemeler için e-Devlet üzerinden başvuru yoluyla ödemeler yapılıyor. Süreç içinde pandemi yardımı hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 02.10.2020 21:03 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 21:10
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