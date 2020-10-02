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Haberler Galeri 1000 TL pandemi yardımı için son dakika açıklaması geldi! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?

1000 TL pandemi yardımı için son dakika açıklaması geldi! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1000 TL pandemi yardım paralarının ödeneceği tarih hakkında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs sürecinde ihtiyacı olanlara ödemeler sürüyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ilk iki fazda 4 milyon haneye 1.000'er TL sosyal yardım ödemesi yapılmıştı. 3'üncü faz ödemeler için e-Devlet üzerinden başvuru yoluyla ödemeler yapılıyor. Süreç içinde pandemi yardımı hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 21:03 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 21:10
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1000 TL pandemi yardımı için son dakika açıklaması geldi! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?

Koronavirüs sürecinde 1000 TL pandemi yardımı ihtiyacı olanlara verilmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, 3. faz 1.000 TL sosyal yardım programının devam edeceğini duyurarak, artık ihtiyaç sahibi vatandaşların diledikleri zaman 1.000 TL sosyal yardım başvurularını yapabileceklerini müjdeledi. İşte, e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1000 TL pandemi yardımı için son dakika açıklaması geldi! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?

1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet üzerinden alınıyor. Buna göre; T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.

PANDEMİ E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

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1000 TL pandemi yardımı için son dakika açıklaması geldi! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Günlük yevmiye ile çalışan ve işsiz kalanlar ile düzenli geliri olmayanlar başvuru yaparak bu destekten yararlanabiliyor.

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1000 TL pandemi yardımı için son dakika açıklaması geldi! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?

KİMLER YARARLANAMAZ?

Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak. İlk kez destekten yararlananlar başvuru yapabilecek.

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1000 TL pandemi yardımı için son dakika açıklaması geldi! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?

1.000 TL YARDIM DEVAM EDECEK Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 1.000 TL sosyal yardımlar konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk son açıklamasında, "Devletimiz sosyal devlet olmanın gereğini her zaman yerine getirmiştir. Bu nedenle pandemi döneminde milyonlarca vatandaşımıza 1.000 TL sosyal yardım ödemesi yaptık.