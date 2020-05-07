Kısa çalışma ödeneği hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Şartlar neler?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği hesabına yatmayanlar ne yapacak? Koronavirüs salgını sonrası kısa çalışma ödeneği şartları kolaylaştırılmıştı. İşverenler tarafından başvuruların gerçekleştirilmesinin ardından İŞKUR ödemelerin hangi tarihte yapılacağını açıklamıştı. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar ödemeler ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Kısa çalışma ödeneği hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım? Şartlar neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 17:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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