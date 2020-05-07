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Haberler Galeri Kısa çalışma ödeneği hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Şartlar neler?

Kısa çalışma ödeneği hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Şartlar neler?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği hesabına yatmayanlar ne yapacak? Koronavirüs salgını sonrası kısa çalışma ödeneği şartları kolaylaştırılmıştı. İşverenler tarafından başvuruların gerçekleştirilmesinin ardından İŞKUR ödemelerin hangi tarihte yapılacağını açıklamıştı. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar ödemeler ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Kısa çalışma ödeneği hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım? Şartlar neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 17:10
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Kısa çalışma ödeneği hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Şartlar neler?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Koronavirüs pandemisi sonrası Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında kısa çalışma ödeneğinin şartları kolaylaştırıldı. İstihdamın korunması amacıyla verilen kısa çalışma ödeneği, çalışılmayan sürelerde işçilere gelir desteği sağlıyor. İŞKUR tarafından ödeneğin hangi tarihte verileceği konusunda resmi açıklama geldi. Peki, 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Kısa çalışma ödeneği hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım? Kısa çalışma ödeneği şartları nelerdir? İşte merak edilenler...

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Kısa çalışma ödeneği hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Şartlar neler?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HESABIMA YATMADI, NE YAPMALIYIM?

Kısa Çalışma Ödeneği hesaba yatmayanlar PTT'ye müracaat edecek. İŞKUR'daki hesabında İBAN bilgisi bulunmayanlara PTT aracılığıyla Kısa Çalışma Ödeneği ödemesi yapılır.

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Kısa çalışma ödeneği hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Şartlar neler?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Mayıs itibarıyla ödenmeye başladı.

Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılacak.

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Kısa çalışma ödeneği hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Şartlar neler?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİM NE KADAR ALACAK?

Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

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Kısa çalışma ödeneği hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Şartlar neler?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir. Elektronik posta adreslerine https://www.iskur.gov.tr/
isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/ adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca evrakların fiziki ortamda teslimine gerek bulunmamaktadır.