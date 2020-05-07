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Haberler Galeri 3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı!

3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı!

1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? Koronavirüsle mücadelede kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilen 1000 TL sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. İlk iki fazda 4,4 milyon ödemelerin gerçekleştirilmesinin ardından üçüncü faz ödemeler için başvurular alınıyor. e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, sosyal yardım sorgulama işlemlerini araştırıyor. Peki, 3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 17:40
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3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı!

1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından bir takım ekonomik önlemler alındı. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er TL yardım yapıldı. İlk iki fazda toplam 4,4 milyon ihtiyaç sahibine ödemeler gerçekleştirildi. Üçüncü faz ödemeler için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları bekliyor. Peki, 3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? İşte 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı...

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3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı!

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında İBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

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3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı!

1000 TL PANDEMİ BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1000 TL sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı!

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TC numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek. Buna göre; TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.

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3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı!

KİMLER BAŞVURACAK?

Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak. Destek hane başına ödenecek.