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3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı!
1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? Koronavirüsle mücadelede kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilen 1000 TL sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. İlk iki fazda 4,4 milyon ödemelerin gerçekleştirilmesinin ardından üçüncü faz ödemeler için başvurular alınıyor. e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, sosyal yardım sorgulama işlemlerini araştırıyor. Peki, 3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 07.05.2020 17:35Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 17:40