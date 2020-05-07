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7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? Son gelişmeler...
7 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı?Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yardımları arasında yer alan evde bakım aylığının bu ayki ödemelerinin yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, internet üzerinden bakım maaşını sorguluyor. Evde bakım aylığı ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki, 7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 07.05.2020 14:26Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 14:33