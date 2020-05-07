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Haberler Galeri 7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? Son gelişmeler...

7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? Son gelişmeler...

7 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı?Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yardımları arasında yer alan evde bakım aylığının bu ayki ödemelerinin yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, internet üzerinden bakım maaşını sorguluyor. Evde bakım aylığı ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki, 7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 14:33
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7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? Son gelişmeler...

Evde bakım maaşı yatan iller, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? Aile, Çalışma ve ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engelli ve yaşlıların bakımı için verilen evde bakım aylığının ödeme takvimi belli oldu. Peki, 7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? Mayıs evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? İşte cevaplar...

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7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? Son gelişmeler...

7 MAYIS EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. 2020 Mayıs ayının evde bakım maaşları henüz yatmadı. Evde bakım maaşının hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

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7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? Son gelişmeler...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? Son gelişmeler...

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

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7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? Son gelişmeler...

EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.