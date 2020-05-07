7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? Son gelişmeler...

Evde bakım maaşı yatan iller, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? Aile, Çalışma ve ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engelli ve yaşlıların bakımı için verilen evde bakım aylığının ödeme takvimi belli oldu. Peki, 7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? Mayıs evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? İşte cevaplar...