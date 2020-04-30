Bakan Selçuk son dakika duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ayı işsizlik ödeneği yattı mı?

Son dakika... Mayıs ayı işsizlik maaşı yattı mı? Bir iş yerinde çalışırken kendi isteği ve kusuru olmadan işten çıkarılanlar son üç yıl içinde en az 600 gün prim ödemek şartı ile işsizlik maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar, Mayıs ayı ödeneğinin ne zaman yatacağını araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mayıs ayı ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından işsizlik ödeneğinin hangi tarihte ödeneceği araştırılmaya başlandı. Peki, işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ayı işsizlik ödeneği yattı mı? İşte ayrıntılar...