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Bakan Selçuk son dakika duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ayı işsizlik ödeneği yattı mı?
İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kurumu tarafından işten çıkarılan sigortalılara verilen işsizlik ödeneğininin Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, şşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ayı işsizlik ödeneği yattı mı? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 30.04.2020 11:00Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 11:06