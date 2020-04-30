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Haberler Galeri Bakan Selçuk son dakika duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ayı işsizlik ödeneği yattı mı?

Bakan Selçuk son dakika duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ayı işsizlik ödeneği yattı mı?

İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kurumu tarafından işten çıkarılan sigortalılara verilen işsizlik ödeneğininin Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, şşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ayı işsizlik ödeneği yattı mı? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 11:06
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Bakan Selçuk son dakika duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ayı işsizlik ödeneği yattı mı?

Son dakika... Mayıs ayı işsizlik maaşı yattı mı? Bir iş yerinde çalışırken kendi isteği ve kusuru olmadan işten çıkarılanlar son üç yıl içinde en az 600 gün prim ödemek şartı ile işsizlik maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar, Mayıs ayı ödeneğinin ne zaman yatacağını araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mayıs ayı ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından işsizlik ödeneğinin hangi tarihte ödeneceği araştırılmaya başlandı. Peki, işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ayı işsizlik ödeneği yattı mı? İşte ayrıntılar...

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Bakan Selçuk son dakika duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ayı işsizlik ödeneği yattı mı?

MAYIS AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, "Mayıs ayı İşsizlik Ödeneği ödeme tarihini öne çektik. İşsizlik Ödeneği'ni ödemeye başladık." dedik.

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Bakan Selçuk son dakika duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ayı işsizlik ödeneği yattı mı?

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İşsizlik ödeneğinden faydalanan vatandaşlar için e-Devlet üzerinden işsizlik ödeneği sorgulama işlemi sunuluyor. Aşağıdaki linke tıklayarak işsizlik maaşı sorgulama yapabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

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Bakan Selçuk son dakika duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ayı işsizlik ödeneği yattı mı?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle İŞKUR üzerinden başvurular internet ortamından alınıyor. Bu nedenle başvuru işlemlerinizi elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.

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Bakan Selçuk son dakika duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ayı işsizlik ödeneği yattı mı?

İşsizlik maaşının ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekiyor. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanıyor.