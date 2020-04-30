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Haberler Galeri 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta EFT havale yapılır mı? 1 Mayıs Cuma yarın bankalar çalışacak mı?

1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta EFT havale yapılır mı? 1 Mayıs Cuma yarın bankalar çalışacak mı?

1 Mayıs'ta bankalar çalışacak mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı, bir diğer adıyla "Emek ve Dayanışma Günü" tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanıyor. 1 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle bankada işleri olan vatandaşlar bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. Resmi tatillerde EFT havale yapılıyor mu? 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 16:17
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1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta EFT havale yapılır mı? 1 Mayıs Cuma yarın bankalar çalışacak mı?

1 Mayıs'ta bankalar açık mı? Dünyada 120 yılı, Türkiye'de de 100 yılı aşkın bir süredir kutlanan 1 Mayıs'ta bankada işi olan vatandaşlar bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 1 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle bankaların çalışıp çalışmayacağı belli oldu. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta EFT havale yapılır mı? 1 Mayıs Cuma yarın bankalar çalışacak mı? İşte detaylar...

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1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta EFT havale yapılır mı? 1 Mayıs Cuma yarın bankalar çalışacak mı?

1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçilerin dünya genelinde kutladığı bir bayramdır. 1 Mayıs resmi tatildir. Hem resmi tatil olması hem de sokağa çıkma yasağı nedeniyle bankaların açık olup olmayacağı merak ediliyordu. Resmi tatillerde bankalar kapalı oluyor. EFT işlemleri ise bir sonraki işlem günü yapılabiliyor. 2-3 Mayıs'ın da hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 1 Mayıs'ta yapılacak EFT işlemleri 4 Mayıs Pazartesi günleri hesaba geçecek.

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1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta EFT havale yapılır mı? 1 Mayıs Cuma yarın bankalar çalışacak mı?

EFT VE HAVALE YÖNTEMLERİ

Para transferlerini, ödemeleri bilgisayar ya da telefon başından şipşak gönderebiliyoruz. Yani şayet bilgilerinizi doğru bir şekilde girerseniz paranızı hata yapmadan gönderebilirsiniz. İşte bu işlemleri de EFT ve havale yolu ile yapmak oldukça kolay

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1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta EFT havale yapılır mı? 1 Mayıs Cuma yarın bankalar çalışacak mı?

EFT VE HAVALE NEDİR?

EFT işlemi, yani elektronik fon transferi, kurumlar ve kişiler arasındaki para alışverişini internet üzerinden gerçekleştirmenizi sağlıyor.

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1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta EFT havale yapılır mı? 1 Mayıs Cuma yarın bankalar çalışacak mı?

EFT işlemini elbette bankalardan da gerçekleştirebilirsiniz. Ancak EFT işlemini internet üzerinden gerçekleştirmek hem çok daha pratik hem de daha az zahmetli. Gönderen, banka, alıcının bankası ve alıcı.