1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta EFT havale yapılır mı? 1 Mayıs Cuma yarın bankalar çalışacak mı?

1 Mayıs'ta bankalar çalışacak mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı, bir diğer adıyla "Emek ve Dayanışma Günü" tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanıyor. 1 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle bankada işleri olan vatandaşlar bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. Resmi tatillerde EFT havale yapılıyor mu? 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 16:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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