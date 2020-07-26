Kısa çalışma ödeneği bayramdan önce yatacak mı? 2020 kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zamana kadar sürecek?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Temmuz ayına ilişkin kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. Başkan Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin bir ay daha uzatıldığını uzatılmıştı. Ağustos ayında ödenmesi beklenen ödemelerin tarihi erkene çekildi. Bakan Selçuk temmuz ayı ödemelerinin tarihini duyurdu. Öte yandan kısa çalışma ödeneğinin yeniden uztılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, kısa çalışma ödeneği bayramdan önce yatacak mı? 2020 kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zamana kadar sürecek? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 10:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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