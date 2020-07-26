26 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kısa çalışma ödeneği bayramdan önce yatacak mı? 2020 kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zamana kadar sürecek?

Kısa çalışma ödeneği bayramdan önce yatacak mı? 2020 kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zamana kadar sürecek?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Temmuz ayına ilişkin kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. Başkan Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin bir ay daha uzatıldığını uzatılmıştı. Ağustos ayında ödenmesi beklenen ödemelerin tarihi erkene çekildi. Bakan Selçuk temmuz ayı ödemelerinin tarihini duyurdu. Öte yandan kısa çalışma ödeneğinin yeniden uztılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, kısa çalışma ödeneği bayramdan önce yatacak mı? 2020 kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zamana kadar sürecek? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 10:05
  • 1
  • 10
Kısa çalışma ödeneği bayramdan önce yatacak mı? 2020 kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zamana kadar sürecek?

Koronavirüsle mücadele kapsamında pandemiden etkilenen işyerleri için verilen kısa çalışma ödeneğinde süre bir ay daha uzatılmıştı. Temmuz ayı ödmelerini bekleyen vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ödemelerin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Öte yandan kısa çalışma ödeneğinde sürenin uzatılması da gündemde. Peki, kısa çalışma ödeneği bayramdan önce yatacak mı? 2020 kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zamana kadar sürecek? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Kısa çalışma ödeneği bayramdan önce yatacak mı? 2020 kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zamana kadar sürecek?

TEMMUZ AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak.

T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak.

  • 3
  • 10
Kısa çalışma ödeneği bayramdan önce yatacak mı? 2020 kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zamana kadar sürecek?

Bakan Selçuk, "5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

  • 4
  • 10
Kısa çalışma ödeneği bayramdan önce yatacak mı? 2020 kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zamana kadar sürecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek.

  • 5
  • 10
Kısa çalışma ödeneği bayramdan önce yatacak mı? 2020 kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zamana kadar sürecek?

Teklifte ayrıca, ekonominin normalleşmeye başlamasıyla birlikte iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesinin teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Buna göre; koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların, çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve iş veren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.