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28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 28 Kasım buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 2. dönem buzağı destek paraları ne zaman verilecek? 28 Kasım buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 2. dönem buzağı destek paraları ne zaman verilecek?
Buzağı destek ödemeleri konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için üreticilere verilen buzağı desteklemelerinin 2019 2. dönem ödemeleri için açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2. Dönem Buzağı Destekleme ödemelerinin hangi tarihte ödeneceğini duyurdu. Peki, 28 Kasım buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 2. dönem buzağı destek paraları ne zaman verilecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 28.11.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 13:06
2019 2. buzağı destekleri yattı mı? Buzağı destek ödemeleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen buzağı desteklemelerinin 2019 2. dönem ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Üreticilerin merakla araştırdığı 2019 2. dönem buzağı destek ödemelerinin takvimi belli oldu. Peki, 28 Kasım buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 2. dönem buzağı destek paraları ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 28 KASIM BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 2. dönem buzağı desteklerinin 27 Kasım'da ödenmeye başlayacağını bildirdi. Bu kapsamda yetiştiricilere toplam 641,6 milyon lira ödenecek.
BUZAĞI DESTEKLEME ÜCRETİ NE KADAR?
4 ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş
Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş
Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Bu imkandan faydalanmak isteyen üreticilerden bazı kriterlere uymaları talep edilecek. İşte, o kriterler;
Buzağıları 4 Ay (120 Gün) Öncesinde Satma Şartları
Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az 50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir,
Buzağılarını erken yaşta satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buzağıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir.