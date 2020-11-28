2019 2. buzağı destekleri yattı mı? Buzağı destek ödemeleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen buzağı desteklemelerinin 2019 2. dönem ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Üreticilerin merakla araştırdığı 2019 2. dönem buzağı destek ödemelerinin takvimi belli oldu. Peki, 28 Kasım buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 2. dönem buzağı destek paraları ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...