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Haberler Galeri Son dakika: İŞKUR ile 115 personel alınacak! 2021 Ticaret Bakanlığı işçi alımı başvuru ne zaman? Şartlar....

Son dakika: İŞKUR ile 115 personel alınacak! 2021 Ticaret Bakanlığı işçi alımı başvuru ne zaman? Şartlar....

Son dakika... İŞKUR aracılığıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere 115 personel alımı yapılacak. Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere yapılacak alımlar için başvuru şartları duyuruldu. Kura yöntemi ile belirlenecek atamaların tarihi ise açıklamanın içinde yer alıyor. Adaylar kadro dağılımı ve alım yapılacak iller hakkında detayları araştırıyor. İşte, 2021 Ticaret Bakanlığı işçi alımı başvuru ne zaman? Şartlar....

Giriş Tarihi: 10.02.2021 17:12 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 17:12
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Son dakika: İŞKUR ile 115 personel alınacak! 2021 Ticaret Bakanlığı işçi alımı başvuru ne zaman? Şartlar....

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 115 personel alımı yapılacak. İŞKUR aracılığıyla gerçekleşecek alımlar için başvuru detayları ve kadro sayısı hakkında açıklamalar yakından takip ediliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından gelen açıklama sonrasında, adaylar başvuru tarihini beklemeye başladı. Başvurular hakkında tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Ticaret Bakanlığı personel alımı hakkında tüm detayları haberimizde ele aldık. İşte, Ticaret Bakanlığı işçi alımı başvuru ne zaman? Şartlar....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: İŞKUR ile 115 personel alınacak! 2021 Ticaret Bakanlığı işçi alımı başvuru ne zaman? Şartlar....

GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE BEDEN İŞÇİSİ ALIMI HANGİ ŞEHİRLERDE OLACAK?

Ticaret Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığı ile yapacağı Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) alımları İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır ve Ağrı için olacak.

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Son dakika: İŞKUR ile 115 personel alınacak! 2021 Ticaret Bakanlığı işçi alımı başvuru ne zaman? Şartlar....

Ticaret Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığı ile yapacağı Beden İşçisi alımları ise; İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay ve Antalya için olacak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

a.Türk Vatandaşı olmak,

b.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

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Son dakika: İŞKUR ile 115 personel alınacak! 2021 Ticaret Bakanlığı işçi alımı başvuru ne zaman? Şartlar....

c.Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf
olmak) d.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak,

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı
suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

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Son dakika: İŞKUR ile 115 personel alınacak! 2021 Ticaret Bakanlığı işçi alımı başvuru ne zaman? Şartlar....

3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış
olmak,

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük
aylığı almıyor olmak şartları aranır.