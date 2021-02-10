Son dakika: İŞKUR ile 115 personel alınacak! 2021 Ticaret Bakanlığı işçi alımı başvuru ne zaman? Şartlar....

c.Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf

olmak) d.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı

bulunmamak,

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)

bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,

anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı

suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan

malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,