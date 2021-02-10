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Son dakika: İŞKUR ile 115 personel alınacak! 2021 Ticaret Bakanlığı işçi alımı başvuru ne zaman? Şartlar....
Son dakika... İŞKUR aracılığıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere 115 personel alımı yapılacak. Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere yapılacak alımlar için başvuru şartları duyuruldu. Kura yöntemi ile belirlenecek atamaların tarihi ise açıklamanın içinde yer alıyor. Adaylar kadro dağılımı ve alım yapılacak iller hakkında detayları araştırıyor. İşte, 2021 Ticaret Bakanlığı işçi alımı başvuru ne zaman? Şartlar....
Giriş Tarihi: 10.02.2021 17:12 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 17:12
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