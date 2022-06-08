Kiralar düşecek mi? 2022 yeni kira düzenlemesi sonrası ev kira fiyatları düşecek mi? SON DAKİKA HABERLER

Kiralar düşecek mi? Ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği yeni kira düzenlemesinde detaylar belli oldu. Kira artışında sabit oran getirilirken, en çok merak edilenlerden biri de fiyatlar oldu. Kiralarda düşüş olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, kiralar düşecek mi? 2022 yeni kira düzenlemesi sonrası ev kira fiyatları düşecek mi? İşte kiralar hakkında son dakika gelişmeleri...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.06.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 16:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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