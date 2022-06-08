09 Haziran 2022, Perşembe
Çalışmalar 2023 hedefi için hız kesmeden devam ediyor! Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde inşaat çalışmaları yüzde 80 tamamlandı
Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, inşaat ve kurulum çalışmalarının birinci güç ünitesinde yoğunlaştığını belirterek, "Birinci güç ünitesindeki inşaat çalışmaları yüzde 80 tamamlandı. Bulunduğumuz aşamada boru hatlarının ve elektrik kablolarının kurulumuyla ilgili çalışmalar devam ediyor." dedi.
Giriş Tarihi: 08.06.2022 22:55
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10