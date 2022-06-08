Çalışmalar 2023 hedefi için hız kesmeden devam ediyor! Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinde inşaat çalışmaları yüzde 80 tamamlandı

Üçüncü güç ünitesinde reaktör ve türbin tesisi binalarının temel plakasının ve duvarlarının yapımıyla ilgili betonlama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Sezemin, kapama duvarlarında montaj ve kurulum ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Sezemin, dördüncü ünitede ise çukur kazısı yapımının ve temel atımı hazırlık çalışmalarının tam kapasite ilerlediğini belirterek, "Dördüncü ünitede gerek reaktör binasının gerek türbin tesisi binasının temel altındaki hazırlık betonlama çalışması tamamlanmıştır. Yine türbin tesisi binasındaki temel plakasının demir donatıyla güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalarımızı başlatmış ve son aşamasına gelmiş bulunmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.