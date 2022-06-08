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Altın daha yükselir mi? Şu an altın alınır mı, satılır mı? Gram altın o seviyelere çıkacak dedi ve uyardı! Yatırım yapacaklar dikkat!

Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi sürüyor. 1.016 lira ile güne yükselişle başlayan gram altın ile ilgili uzmanlardan flaş açıklama geldi. Altın fiyatlarında yükselişin devam edip etmeyeceğini merak eden yatırımcılar, son gelişmeleri yakından takip ediyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla birlikte gündemden düşmeyen altın fiyatları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, altın daha yükselir mi? Şu an altın alınır mı, satılır mı? Güncel fiyatlar ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2022 15:25
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Altın daha yükselir mi? Şu an altın alınır mı, satılır mı? Gram altın o seviyelere çıkacak dedi ve uyardı! Yatırım yapacaklar dikkat!

Altın daha yükselir mi? Küresel piyasalarda yaşanan enflasyon gelişmeleri sonrası güvenli yatırım aracı olarak bilinen altına rağbet görülmesinin ardından fiyatlarda yükseliş yaşandı. Geçtiğimiz yıl 1.050 liradan 780 liraya kadar gerileyen gram altın, kısa süre içerisinde hızını artırarak yükselişini sürdürdü. Gran altının yeniden 1.000 liranın üzerine çıkmasının ardından fiyatlarda yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Uzmanlar altın fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, altın daha yükselir mi? Şu an altın alınır mı, satılır mı? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın daha yükselir mi? Şu an altın alınır mı, satılır mı? Gram altın o seviyelere çıkacak dedi ve uyardı! Yatırım yapacaklar dikkat!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte güncel altın fiyatları:

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Altın daha yükselir mi? Şu an altın alınır mı, satılır mı? Gram altın o seviyelere çıkacak dedi ve uyardı! Yatırım yapacaklar dikkat!

ALTIN DAHA YÜKSELİR Mİ?

Tüm dünyada etkisini gösteren enflasyon baskısından dolayı güvenli liman altına talep arttı. Geçen yılın Aralık ayından bu yana gram altın ilk kez 1.000 liranın üzerini gördü.

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Altın daha yükselir mi? Şu an altın alınır mı, satılır mı? Gram altın o seviyelere çıkacak dedi ve uyardı! Yatırım yapacaklar dikkat!

Dolar/TL paritesindeki yükselişin de etkisiyle gram altın 1.008 liraya ulaştı. Ons altın fiyatı ise 1.849 dolardan işlem görürken, çeyrek altın 1.656 liradan, yarım altın 3.318 liradan, tam altın 6.613 liradan işlem görüyor.

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Altın daha yükselir mi? Şu an altın alınır mı, satılır mı? Gram altın o seviyelere çıkacak dedi ve uyardı! Yatırım yapacaklar dikkat!

Önümüzdeki dönemlerde gram altının 1.400 TL'leri görebileceğini belirten kuyumcular, gram altının 1.000 TL'nin üzerine çıkması yatırımcıları mutlu ettiğini söyledi.