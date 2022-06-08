Altın daha yükselir mi? Şu an altın alınır mı, satılır mı? Gram altın o seviyelere çıkacak dedi ve uyardı! Yatırım yapacaklar dikkat!

Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi sürüyor. 1.016 lira ile güne yükselişle başlayan gram altın ile ilgili uzmanlardan flaş açıklama geldi. Altın fiyatlarında yükselişin devam edip etmeyeceğini merak eden yatırımcılar, son gelişmeleri yakından takip ediyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla birlikte gündemden düşmeyen altın fiyatları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, altın daha yükselir mi? Şu an altın alınır mı, satılır mı? Güncel fiyatlar ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtı...