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Kirada oturanlar dikkat! Kira zam oranı açıklandı! İşte 2020 Ocak TÜFE oranına göre zamlı kira ücretleri

2020 Ocak ayı enflasyon rakamları bu sabah 10.00'da açıklandı. Açıklanan rakamlara göre enflasyon yıllık enflasyon 12.15 oldu. Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,84 artış gösterdi. TÜFE oranının netleşmesi ile birlikte kira ücretlerine yapılacak zam da kesinleşti. Enflasyon verilerinin ardından kiracılar ve ev sahipleri TÜFE rakamını yoğun şekilde araştırıyor. Peki, Ocak 2020 kira zammı ne kadar olacak? Ocak ayı TÜFE rakamları ne oldu? İşte 2020 Ocak TÜFE oranına göre zamlı kira ücretleri tablosu...

Giriş Tarihi: 03.02.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 11:01
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Kirada oturanlar dikkat! Kira zam oranı açıklandı! İşte 2020 Ocak TÜFE oranına göre zamlı kira ücretleri

Kiracılar ve ev sahiplerinin beklediği TÜFE oranı belli oldu. 2020 Ocak ayında kiralara yapılacak zam oranı TÜFE'ye göre belirleniyor. TÜFE oranı bu sabah 10.00'da açıklandı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon 12.15 oldu. Buna göre, 1.35'lik bir artış yaşandı. Peki, kiralara ne kadar zam yapılacak? TÜFE oranı Ocak ayında ne oldu? İşte TÜFE oranına göre zamlı kira ücretleri...

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Kirada oturanlar dikkat! Kira zam oranı açıklandı! İşte 2020 Ocak TÜFE oranına göre zamlı kira ücretleri

YILLIK TÜFE ORANI 14.52

Kasım ayında enflasyon yüzde 12.15 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 14.52 rakamı ortaya çıktı. Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 14.52 oldu.

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Kirada oturanlar dikkat! Kira zam oranı açıklandı! İşte 2020 Ocak TÜFE oranına göre zamlı kira ücretleri

TÜFE NASIL HESAPLANIR?

TÜFE yani Tüketici Fiyat Endeksi hesaplamaları, ülke genelindeki tüketim mallarını kapsıyor. Gıda ürünlerinden ender tüketilen mallara ve sosyal harcamalara kadar her şeş TÜFE kapsamında değerlendiriliyor. Hesaplama yapmak için ise belli bir dönemin baz alınması gerekmektedir. TÜFE hesaplamalarında istatistik verilerinden yararlanılır.

TÜFE'YE GÖRE ZAMLI KİRALAR TABLOSU HABERİN DEVAMINDA YER ALMAKTADIR

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Kirada oturanlar dikkat! Kira zam oranı açıklandı! İşte 2020 Ocak TÜFE oranına göre zamlı kira ücretleri

TEFE hesaplamalarında ise ekonomik çalışma alanları ve sanayi kolların olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. TEFE'de ürün rafa gelmeden önceki fiyatı hesaplanmaktadır. TEFE'deki artışlar kısa bir süre sonra TÜFE'de de artışları meydana getirmektedir.

TÜFE'YE GÖRE ZAMLI KİRALAR TABLOSU HABERİN DEVAMINDA YER ALMAKTADIR

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Kirada oturanlar dikkat! Kira zam oranı açıklandı! İşte 2020 Ocak TÜFE oranına göre zamlı kira ücretleri

TÜFE'YE GÖRE ZAMLI KİRALAR TABLOSU

İşte kiraya göre artış oranları:

Eski kira: 1000 lira

Yeni kira: 1145 lira