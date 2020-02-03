Kirada oturanlar dikkat! Kira zam oranı açıklandı! İşte 2020 Ocak TÜFE oranına göre zamlı kira ücretleri

Kiracılar ve ev sahiplerinin beklediği TÜFE oranı belli oldu. 2020 Ocak ayında kiralara yapılacak zam oranı TÜFE'ye göre belirleniyor. TÜFE oranı bu sabah 10.00'da açıklandı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon 12.15 oldu. Buna göre, 1.35'lik bir artış yaşandı. Peki, kiralara ne kadar zam yapılacak? TÜFE oranı Ocak ayında ne oldu? İşte TÜFE oranına göre zamlı kira ücretleri...