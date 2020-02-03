Kirada oturanlar dikkat! Kira zam oranı açıklandı! İşte 2020 Ocak TÜFE oranına göre zamlı kira ücretleri
2020 Ocak ayı enflasyon rakamları bu sabah 10.00'da açıklandı. Açıklanan rakamlara göre enflasyon yıllık enflasyon 12.15 oldu. Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,84 artış gösterdi. TÜFE oranının netleşmesi ile birlikte kira ücretlerine yapılacak zam da kesinleşti. Enflasyon verilerinin ardından kiracılar ve ev sahipleri TÜFE rakamını yoğun şekilde araştırıyor. Peki, Ocak 2020 kira zammı ne kadar olacak? Ocak ayı TÜFE rakamları ne oldu? İşte 2020 Ocak TÜFE oranına göre zamlı kira ücretleri tablosu...
Giriş Tarihi: 03.02.2020 10:49Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 11:01