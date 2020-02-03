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Emekliye promosyon müjdesi! SGK ile görüşmeler başlıyor! En yüksek emekli promosyonu ne kadar?

Emekliye promosyon müjdesi! 2017 yılında emekliye banka tercihini değiştirme hakkı verildi. Emekliler maaşlarını başka bankaya taşımaları karşılığında promosyon ücreti aldı. 2017 yılında emeklilerin en önemli yan geliri promosyon ödemesi oldu. Aradan geçen zamanda promosyon ödemelerinde bir artış olmadı. Bunun sebebi bankaların yaptığı 3 yıllık sözleşmelerdi. 2020 yılının Mart ayı itibarıyla emeklilerle yapılan sözleşmelerin süresi doluyor. Bu da emeklilerin maaşlarını yeniden taşıyabilmeleri anlamına geliyor. Emekli maaşlarını bankasında tutmak ve başka emeklileri müşteri yapmak isteyen yönetimler kesenin ağzını açtı. Emekli promosyon teklifleri her geçen gün artıyor. Türkiye Bankalar Birliği ile SGK arasında bir de pazarlık yapılacak. Bu masada Türkiye Emekliler Derneği de bulunmak istiyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu ne kadar? Promosyon alırken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.02.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 11:47
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Emekliye promosyon müjdesi! SGK ile görüşmeler başlıyor! En yüksek emekli promosyonu ne kadar?

Emeklilerin promosyon ayı geldi. En yüksek promosyon ödemesini almak isteyen emekliler bankaların tekliflerini yakından inceliyor. 2017 yılında hayata geçirilen promosyon ödemesi emeklilerin en önemli ek kazançları arasında yer alıyor. Promosyon ücretlerine 2017'den sonra zam yapılmadı. Bu da ödemelerin gözden düşmesine neden oldu. Ancak emeklilerin bankalarla yaptıkları anlaşma bu Mart ayında sona erecek. Bu nedenle bankalar yeniden atak yaptı. Özellikle özel bankalar birçok teklifi emekliye sunuyor. Emekliler sunulan anlaşmalara karşılık maaşını tercih ettiği bankaya taşıyarak ek ödemesini alıyor. Bir özel banka çıtayı 1250 TL'ye çıkarırken, emekliyi getirene de benzer fırsatı sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi yapıyor? İşte detaylar...

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Emekliye promosyon müjdesi! SGK ile görüşmeler başlıyor! En yüksek emekli promosyonu ne kadar?

Hangi emekliler promosyon alıyor?
Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.

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Emekliye promosyon müjdesi! SGK ile görüşmeler başlıyor! En yüksek emekli promosyonu ne kadar?

Parayı almanın bir şartı var mı?
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Bunları öne süren bankayı uyarın ya da tercih etmeyin.

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Emekliye promosyon müjdesi! SGK ile görüşmeler başlıyor! En yüksek emekli promosyonu ne kadar?

İkinci promosyon ne zaman ödenecek?
Emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. Bu tarihte başvurup promosyonu alanların 3 yıllık taahhüt süresi bu yıl doluyor. İkinci ödemeler 3 yıl dolunca yapılacak.

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Emekliye promosyon müjdesi! SGK ile görüşmeler başlıyor! En yüksek emekli promosyonu ne kadar?

2017'den sonra promosyon alanlar ne yapacak?
Onlar da 3 yıl bitince ikince ödeme alacak. Örneğin 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek.