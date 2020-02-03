Emekliye promosyon müjdesi! SGK ile görüşmeler başlıyor! En yüksek emekli promosyonu ne kadar?

Emekliye promosyon müjdesi! 2017 yılında emekliye banka tercihini değiştirme hakkı verildi. Emekliler maaşlarını başka bankaya taşımaları karşılığında promosyon ücreti aldı. 2017 yılında emeklilerin en önemli yan geliri promosyon ödemesi oldu. Aradan geçen zamanda promosyon ödemelerinde bir artış olmadı. Bunun sebebi bankaların yaptığı 3 yıllık sözleşmelerdi. 2020 yılının Mart ayı itibarıyla emeklilerle yapılan sözleşmelerin süresi doluyor. Bu da emeklilerin maaşlarını yeniden taşıyabilmeleri anlamına geliyor. Emekli maaşlarını bankasında tutmak ve başka emeklileri müşteri yapmak isteyen yönetimler kesenin ağzını açtı. Emekli promosyon teklifleri her geçen gün artıyor. Türkiye Bankalar Birliği ile SGK arasında bir de pazarlık yapılacak. Bu masada Türkiye Emekliler Derneği de bulunmak istiyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu ne kadar? Promosyon alırken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.02.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 11:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





