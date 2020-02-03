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İŞKUR'dan en az lise mezunu 1245 büro memuru alımı! KPSS şartı aranmıyor...

İŞKUR istihdamı arttırma yolunda adımlarını sürdürüyor. Her geçen gün yeni personel alım ilanları yayınlanırken, KPSS şartı aranmayan işler daha fazla ilgi görüyor. Bu ilanlardan biri de geçtiğimiz günlerde yayınlandı. KPSS şartı bulunmayan 1245 büro memuru alınacak. Üstelik başvurularda üniversite mezunu olma şartı da bulunmuyor. En az lise mezunu olan adayların başvuruları değerlendirilecek. İŞKUR'un yeni ilanının tüm detaylarını sizler için derledik. İşte 1245 büro memuru alımı ve şartları...

Giriş Tarihi: 03.02.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 10:34
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İŞKUR'dan en az lise mezunu 1245 büro memuru alımı! KPSS şartı aranmıyor...

İŞKUR'dan 1245 personel alımı için ilan yayınladı. Büro memuru mesleği için yapılacak alım için KPSS şartı aranmıyor. En az lise mezunu olan adaylar 1245 büro memuru ilanına büyük ilgi gösteriyor. İŞKUR geçtiğimiz yıl 1.5 milyon kişiye iş imkanı sunmuştu. Bu yıl hedef 2 milyonun üzerinde. An itibarıyla 43 bin açık iş ilanı İŞKUR'un sitesinde yer alıyor. İşte İŞKUR'dan en az lise mezunu 1245 büro memuru alımı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

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İŞKUR'dan en az lise mezunu 1245 büro memuru alımı! KPSS şartı aranmıyor...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR'dan başvuruları kabul edilen büro personeli ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

- Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak,

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İŞKUR'dan en az lise mezunu 1245 büro memuru alımı! KPSS şartı aranmıyor...

- Sağlık probleminin olmaması,

- En az lise mezunu olmak, ( önlisans lisans mezunları için ilanlar da yer almaktadır)

- İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,

- Office programlarına hakim olmak,

- Güler yüzlü olmak.

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İŞKUR'dan en az lise mezunu 1245 büro memuru alımı! KPSS şartı aranmıyor...

BÜRO MEMURUNUN GÖREVLERİ

Büro memuru, ofis ve büro gibi ortamların günlük işleyişlerinin aksamadan devam etmesini sağlayan kişidir. Ofis içi iletişim ve yazışma işlerinin çoğu kısmını üstelenen bu kişiler, aynı zamanda firmanın dışa açılan yüzü olarak da görev yapabilirler.

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İŞKUR'dan en az lise mezunu 1245 büro memuru alımı! KPSS şartı aranmıyor...

Büro memuru iş ilanı yayınlayan firmalar, işe alacakları kişilerden; günlük yazışmaları yapmak, dökümler alıp dosyalamak, raporlama yapmak, dışarıdan gelen misafir ve müşterilerle temas kurmak, resmi kurum ve kuruluşlarla bağlantıyı oluşturmak gibi işleri yerine getirmelerini beklerler.