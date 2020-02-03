İŞKUR'dan en az lise mezunu 1245 büro memuru alımı! KPSS şartı aranmıyor...

İŞKUR istihdamı arttırma yolunda adımlarını sürdürüyor. Her geçen gün yeni personel alım ilanları yayınlanırken, KPSS şartı aranmayan işler daha fazla ilgi görüyor. Bu ilanlardan biri de geçtiğimiz günlerde yayınlandı. KPSS şartı bulunmayan 1245 büro memuru alınacak. Üstelik başvurularda üniversite mezunu olma şartı da bulunmuyor. En az lise mezunu olan adayların başvuruları değerlendirilecek. İŞKUR'un yeni ilanının tüm detaylarını sizler için derledik. İşte 1245 büro memuru alımı ve şartları...

Giriş Tarihi: 03.02.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 10:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





