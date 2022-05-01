HaberlerGaleriKiracısı olan ev satılırsa ne olur? Kiracının hakları neler? Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi?
Kiracısı olan ev satılırsa ne olur? Kiracının hakları neler? Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi?
Son dakika haberine göre: Son zamanlarda kira fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar bazı fırsatçı ev sahiplerini de harekete geçirdi. Eski kiracıya yasal zam üzerinde zam yapamayan ev sahipleri, evlerini satışa çıkarmaya başladı. Peki içinde kiracı olan bir ev satılırsa ne olur? Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi? Yeni ev sahibi kiracıya fazla zam yapabilir mi? İşte merak edilen soruların yanıtları.
Giriş Tarihi: 01.05.2022 08:32Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 08:55