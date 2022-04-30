Tüm detaylar: Bayram harçlığı var mı? 2022 Ramazan Bayramı e-Devlet 500 TL bayram harçlığı başvuru alınıyor mu?

500 TL bayram harçığı veriliyor mu? Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte son günlerde 500 TL bayram harçlığı verileceği iddia edildi. Geçtiğimiz yıllarda da belirli miktarlarda bayram harçlığı verildiği iddia edilmişti. Bu sene de gündeme gelen bayram harçlığı ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, bayram harçlığı var mı? 2022 Ramazan Bayramı e-Devlet 500 TL bayram harçlığı başvuru alınıyor mu? İşte haberin detayları...