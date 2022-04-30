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Haberler Galeri Tüm detaylar: Bayram harçlığı var mı? 2022 Ramazan Bayramı e-Devlet 500 TL bayram harçlığı başvuru alınıyor mu?

Tüm detaylar: Bayram harçlığı var mı? 2022 Ramazan Bayramı e-Devlet 500 TL bayram harçlığı başvuru alınıyor mu?

500 TL bayram harçığı veriliyor mu? Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte son günlerde 500 TL bayram harçlığı verileceği iddia edildi. Geçtiğimiz yıllarda da belirli miktarlarda bayram harçlığı verildiği iddia edilmişti. Bu sene de gündeme gelen bayram harçlığı ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, bayram harçlığı var mı? 2022 Ramazan Bayramı e-Devlet 500 TL bayram harçlığı başvuru alınıyor mu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2022 16:04
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Tüm detaylar: Bayram harçlığı var mı? 2022 Ramazan Bayramı e-Devlet 500 TL bayram harçlığı başvuru alınıyor mu?

Bayram harçlığı var mı? On bir ayın sultanı Ramazan'ın ardından İslam alemi bayrama kavuşacak. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram harçlığı yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz yıllarda da belirli miktarlarda bayram harçlığı verileceği iddia edilmişti. 2022 Ramazan Bayramı'nda ise 500 TL bayram harçlığı verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, bayram harçlığı var mı? 2022 Ramazan Bayramı e-Devlet 500 TL bayram harçlığı başvuru alınıyor mu? İşte cevaplar...

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Tüm detaylar: Bayram harçlığı var mı? 2022 Ramazan Bayramı e-Devlet 500 TL bayram harçlığı başvuru alınıyor mu?

500 TL BAYRAM HARÇLIĞI VERİLİYOR MU?

Hemen şunu belirtelim ki, e-Devlet ya da herhangi bir uygulama üzerinden bayram harçlığı için başvuru alınmıyor. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda söz konusu bayram harçlığı iddialarına yönelik İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti.

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Tüm detaylar: Bayram harçlığı var mı? 2022 Ramazan Bayramı e-Devlet 500 TL bayram harçlığı başvuru alınıyor mu?

BAKANLIKTAN "BAYRAM HARÇLIĞI" AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 500 TL bayram harçlığı dağıtıldığı iddialarına yönelik açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Tüm detaylar: Bayram harçlığı var mı? 2022 Ramazan Bayramı e-Devlet 500 TL bayram harçlığı başvuru alınıyor mu?

* Bazı sosyal medya mecralarında bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayriciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

* Bakanlığımız e-Başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkanı sunan son derece önemli hizmettir.

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Tüm detaylar: Bayram harçlığı var mı? 2022 Ramazan Bayramı e-Devlet 500 TL bayram harçlığı başvuru alınıyor mu?

* Bakanlığımızca e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

* Vatandaşlarımızı yanış yönlendiren bu tür art niyetli paylaşımları yapanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, ilgililer hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır.