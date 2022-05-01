Detaylar bugün belli oluyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklayacak | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bir yandan emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak veriler gelmeye devam ederken, bir yandan da maaşlara ek zam şeklinde yansıyacak sosyal refah düzenlemeleri için açıklamalar geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bugün yapacağı açıklama ile 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak' sorusu yanıt bulacak.

Giriş Tarihi: 01.05.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 11:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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