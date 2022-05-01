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Haberler Galeri Detaylar bugün belli oluyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklayacak | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Detaylar bugün belli oluyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklayacak | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bir yandan emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak veriler gelmeye devam ederken, bir yandan da maaşlara ek zam şeklinde yansıyacak sosyal refah düzenlemeleri için açıklamalar geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bugün yapacağı açıklama ile 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak' sorusu yanıt bulacak.

Giriş Tarihi: 01.05.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 11:34
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Detaylar bugün belli oluyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklayacak | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşları için 1 Mayıs müjdesini bugün açıklayacak. Emekli maaşı düzenlemesinden 800 bin kişinin faydalanması bekleniyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ve beklentilere göre hesaplanan rakamlarla emekli ve memur maaşları için Temmuz zammı tablosu netleşmeye başladı.

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Detaylar bugün belli oluyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklayacak | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

DETAYLAR BUGÜN BELLİ OLUYOR!
Yeni uygulanacak en düşük emekli maaşı ile ilgili rakam paylaşmayan Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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Detaylar bugün belli oluyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklayacak | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN HANGİ FORMÜLLER MASADA?
Artış konusunda Bakan Bilgin, "Elbette içinde enflasyon olacak. Ama ağırlıklı olarak sosyal refah düzenlemesi olarak değerlendirmek gerekir. Enflasyonun tahribatını önleyecek düzenleme olacak. Çok ciddi bir rahatlama olacak" demişti.

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Detaylar bugün belli oluyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklayacak | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık 1.354 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor. Bu fark en düşük maaşlara eklendiğinde zamla birlikte taban maaşın 3.500 lira ile 4.000 lira arasında bir rakama ulaşması bekleniyor.

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Detaylar bugün belli oluyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklayacak | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

OCAK AYINDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 66 ARTTI
Seyyanen bir zam durumunda da bu tutarın 3 bin liranın altında olmayacağı belirtiliyor. Ocak ayında gelen yüzde 66'lık zam sonrası en düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya yükselmişti.