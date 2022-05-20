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Haberler Galeri Ayda 1,427 TL kira öder gibi ev sahibi olun! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 10 yıl vadeli ödeme imkanı! 0.89 0.99 konut kredisi kuruşu kuruşuna hesaplandı

Ayda 1,427 TL kira öder gibi ev sahibi olun! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 10 yıl vadeli ödeme imkanı! 0.89 0.99 konut kredisi kuruşu kuruşuna hesaplandı

Konut almayı düşünenler kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bankalardan cazip kredi teklifleri duyuruluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 0, 89 ve 0,99 faizli konut kredisi hakkında detaylar merak ediliyor. Açıklamanın ardından konut kredisini sağlayacak kamu bankaları da belli oldu. Diğer yandan 3 çözüm paketi hakkında detaylarda yakından takip ediliyor. 0.89 ve 0.99 konut kredisinden yararlanmak isteyenler başvuru tarihleri ve şartları hakkında araştırmalarını da sürdürüyor. İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi verildiği açıklandı. Peki, 0.89 ve 0.99 faizle konut kredisinden kimler yararlanacak? 0.89 ve 0.99 faizle konut kredisi ne zaman verilmeye başlayacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2022 18:42
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Ayda 1,427 TL kira öder gibi ev sahibi olun! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 10 yıl vadeli ödeme imkanı! 0.89 0.99 konut kredisi kuruşu kuruşuna hesaplandı

Konut kredisi hakkında gelen açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ev almak isteyenler bankaların sundukları kredi fırsatlarını güncel olarak gündeminde tutuyor. Başkan Erdoğan tarafından konut alacaklar 2 paket halinde müjde sunulmuştu. Yüzde 0.89 ve 0.99 faiz oranlarıyla 10 yıl vadeli olarak 2 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Vatandaşlar konut kredilerinin başlama tarihi ve şartları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 0.89 0.99 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? İşte 0.89 ve 0.99 faizle kredi hesaplama ve 10 ay vade ile kuruşu kuruşuna hesaplama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ayda 1,427 TL kira öder gibi ev sahibi olun! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 10 yıl vadeli ödeme imkanı! 0.89 0.99 konut kredisi kuruşu kuruşuna hesaplandı

YENİ DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

0,89 ve 0,99 konut kredisi kampanyası kamu bankaları tarafından başlatılacak. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden 0,89 ve 0,99 konut kredisine başvuru yapılabilecek.

Ev sahibi olmak isteyenler için Kredi paketlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan Konut alacaklara kamu bankalarından cazip faiz oranlarıyla uzun vadede kredi sunulacağını açıkladı.Avantajlı krediler yüzde 0.89 ile yüzde 0.99 faiz oranlarında kullandırılacak.

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Ayda 1,427 TL kira öder gibi ev sahibi olun! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 10 yıl vadeli ödeme imkanı! 0.89 0.99 konut kredisi kuruşu kuruşuna hesaplandı

İLK EV VE BİRİNCİ EL ŞARTINA YÜZDE 0.99 FAİZ

"İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak olanlara yönelik birinci el konutlarda (sıfır konut) uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli Konut Kredisi sağlanacak.

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Ayda 1,427 TL kira öder gibi ev sahibi olun! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 10 yıl vadeli ödeme imkanı! 0.89 0.99 konut kredisi kuruşu kuruşuna hesaplandı

BİRİNCİ VE İKİNCİ EL KONUTA ALTIN VE DÖVİZ ŞARTLI FAİZ YÜZDE 0.89

İkinci paket olan ve Döviz, Altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankaları birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi verilecek. Böylece liralaşma politikasının da devamlılığı sağlanmış olacak.

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Ayda 1,427 TL kira öder gibi ev sahibi olun! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 10 yıl vadeli ödeme imkanı! 0.89 0.99 konut kredisi kuruşu kuruşuna hesaplandı

KONUTA OLAN TALEP ARTIYOR

Konut satışlarındaki istikrarlı artış devam ediyor. Yeni evlenenler, boşananlar, yatırım için ev alanların sayıları artış gösteriyor.

Bununla birlikte sıfır konut arzında bir miktar daralma görülse de bunun önüne geçmek için de paket açıklandı. "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi"yle de 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projesi sahibi KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları halinde krediden yararlanabilecekler. Bunun için de 20 milyar liralık kaynak ayrıldı.

İşletmeler bu destekten yararlanmak için 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek, bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşacak ve kredi veren kuruluşa bildirmek zorunda olacak.