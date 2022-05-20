Ayda 1,427 TL kira öder gibi ev sahibi olun! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 10 yıl vadeli ödeme imkanı! 0.89 0.99 konut kredisi kuruşu kuruşuna hesaplandı
Konut almayı düşünenler kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bankalardan cazip kredi teklifleri duyuruluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 0, 89 ve 0,99 faizli konut kredisi hakkında detaylar merak ediliyor. Açıklamanın ardından konut kredisini sağlayacak kamu bankaları da belli oldu. Diğer yandan 3 çözüm paketi hakkında detaylarda yakından takip ediliyor. 0.89 ve 0.99 konut kredisinden yararlanmak isteyenler başvuru tarihleri ve şartları hakkında araştırmalarını da sürdürüyor. İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi verildiği açıklandı. Peki, 0.89 ve 0.99 faizle konut kredisinden kimler yararlanacak? 0.89 ve 0.99 faizle konut kredisi ne zaman verilmeye başlayacak?
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