02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Kira zammı son dakika: Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 kira zammı ne zaman açıklanacak?
Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? TÜİK tarafından 2021 Temmuz ayına ilişkin enflasyon verisi yarın açıklanacak. Enflasyon verisi ile birlikte gündeme gelen konulardan biri de kira artış oranı... Bu ay sözleşmesi dolacak olan kiracılar, yasal olarak kiralara ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 kira zammı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 02.08.2021 13:30 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 13:33
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