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Haberler Galeri Kira zammı son dakika: Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 kira zammı ne zaman açıklanacak?

Kira zammı son dakika: Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 kira zammı ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? TÜİK tarafından 2021 Temmuz ayına ilişkin enflasyon verisi yarın açıklanacak. Enflasyon verisi ile birlikte gündeme gelen konulardan biri de kira artış oranı... Bu ay sözleşmesi dolacak olan kiracılar, yasal olarak kiralara ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 kira zammı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2021 13:30 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 13:33
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Kira zammı son dakika: Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 kira zammı ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği kira zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Her ay belirli tarihlerde açıklanan enflasyon verisi ile birlikte kira artış oranı da gündeme geliyor. Kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşlar, ne kadar zam yapılacağını sorguluyor. Peki, 2021 Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 kira zammı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

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Kira zammı son dakika: Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 kira zammı ne zaman açıklanacak?

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı kira artış oranı, 3 Ağustos Salı günü açıklanacak Temmuz ayı enflasyon verisi ile birlikte belli olacak. Kira zammı açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Kira zammı son dakika: Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 kira zammı ne zaman açıklanacak?

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.

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Kira zammı son dakika: Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 kira zammı ne zaman açıklanacak?

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı 2021 Haziran ayında %14.13 olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 artış oldu.

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Kira zammı son dakika: Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 kira zammı ne zaman açıklanacak?

2021 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden Mayıs ayı kira artış oranı %13,70 olarak gerçekleşti.