Kira zammı son dakika: Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 kira zammı ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği kira zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Her ay belirli tarihlerde açıklanan enflasyon verisi ile birlikte kira artış oranı da gündeme geliyor. Kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşlar, ne kadar zam yapılacağını sorguluyor. Peki, 2021 Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 kira zammı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...