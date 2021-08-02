Memur zammı belli oluyor! Toplu sözleşme ile 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Memur maaş zammı ne kadar olacak? 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği belirleneceği görüşmelerde sendikaların talepleri ortaya çıktı. Memur-Sen geçtiğimiz hafta düzenlemiş olduğu basın toplantısında taleplerini dile getirmişti. 2022 yılı için %21, 2023 yılı için de %17'lik bir zam teklifinde bulunmuşlardı. Zam teklifinin yanı sıra hem seyyanen zam hem de refah payı olarak da bir artırılma yansımasını istemişlerdi. Peki, toplu sözleşme ile 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 02.08.2021 15:12 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 15:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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