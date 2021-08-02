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Haberler Galeri Memur zammı belli oluyor! Toplu sözleşme ile 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı belli oluyor! Toplu sözleşme ile 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Memur maaş zammı ne kadar olacak? 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği belirleneceği görüşmelerde sendikaların talepleri ortaya çıktı. Memur-Sen geçtiğimiz hafta düzenlemiş olduğu basın toplantısında taleplerini dile getirmişti. 2022 yılı için %21, 2023 yılı için de %17'lik bir zam teklifinde bulunmuşlardı. Zam teklifinin yanı sıra hem seyyanen zam hem de refah payı olarak da bir artırılma yansımasını istemişlerdi. Peki, toplu sözleşme ile 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2021 15:12 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 15:36
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Memur zammı belli oluyor! Toplu sözleşme ile 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Toplu sözleşme ile memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında gerçekleştirilen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. Toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı. Peki, toplu sözleşme ile 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur zammı belli oluyor! Toplu sözleşme ile 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

2022-2023 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren maaş ve aylıklara 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zam için geri sayım başladı. Yeni maaşların belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı.

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Memur zammı belli oluyor! Toplu sözleşme ile 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme ile maaşlara ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu.

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Memur zammı belli oluyor! Toplu sözleşme ile 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleriyle ilgili, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağımızı belirtmek isterim." dedi.

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Memur zammı belli oluyor! Toplu sözleşme ile 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

MEMUR-SEN VE TÜRKİYE KAMU-SEN'İN ORTAK TALEPLERİ

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.