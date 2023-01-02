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Kira zammı son dakika: 2023 Ocak kira artış oranı ne kadar olacak? Ev sahibi bu ay kiralara yüzde kaç zam yapabilecek?

Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak? 2023 Ocak ayı itibarıyla kira sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar yeni kontrat üzerinden sözleşme imzalayacak. Ev sahibi ve kiracılar tarafından bu ay kiralara ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar başladı. Kira artış oranına ilişkin merak edilenleri yazımızda ee aldık. Peki, kira zammı son durum nedir? 2023 Ocak kira artış oranı ne kadar olacak? Ev sahibi bu ay kiralara yüzde kaç zam yapabilecek? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 11:59
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Kira zammı son dakika: 2023 Ocak kira artış oranı ne kadar olacak? Ev sahibi bu ay kiralara yüzde kaç zam yapabilecek?

Ocak ayı kira artış oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kira zammında son durum merak edilirken, yeni kontrat üzerinden sözleşme yapacak olanlar zam oranını araştırmaya başladı. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kira zammı son durum nedir? 2023 Ocak kira artış oranı ne kadar olacak? Ev sahibi bu ay kiralara yüzde kaç zam yapabilecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kira zammı son dakika: 2023 Ocak kira artış oranı ne kadar olacak? Ev sahibi bu ay kiralara yüzde kaç zam yapabilecek?

2023 OCAK KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK?

Yeni kira düzenlemesi 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki yılın yüzde 25'ini geçmeyecek şeklinde uygulanıyor. Buna göre, 2023 Ocak kira artış oranı %25 olarak uygulanacak.

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Kira zammı son dakika: 2023 Ocak kira artış oranı ne kadar olacak? Ev sahibi bu ay kiralara yüzde kaç zam yapabilecek?

KONUTLAR İÇİN ÖNEMLİ KİRA SÖZLEŞMESİ DETAYI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek.

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Kira zammı son dakika: 2023 Ocak kira artış oranı ne kadar olacak? Ev sahibi bu ay kiralara yüzde kaç zam yapabilecek?

Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti..

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Kira zammı son dakika: 2023 Ocak kira artış oranı ne kadar olacak? Ev sahibi bu ay kiralara yüzde kaç zam yapabilecek?

Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak..