Kira zammı son dakika: 2023 Ocak kira artış oranı ne kadar olacak? Ev sahibi bu ay kiralara yüzde kaç zam yapabilecek?

Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak? 2023 Ocak ayı itibarıyla kira sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar yeni kontrat üzerinden sözleşme imzalayacak. Ev sahibi ve kiracılar tarafından bu ay kiralara ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar başladı. Kira artış oranına ilişkin merak edilenleri yazımızda ee aldık. Peki, kira zammı son durum nedir? 2023 Ocak kira artış oranı ne kadar olacak? Ev sahibi bu ay kiralara yüzde kaç zam yapabilecek? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 02.01.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 11:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL