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Haberler Galeri 1.300 lira artış olacak! 2000 sonrası emekliler dikkat! SSK ve Bağ-Kur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak?

1.300 lira artış olacak! 2000 sonrası emekliler dikkat! SSK ve Bağ-Kur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli 3 Ocak'ta açıklanacak maaş zammını beklerken, intibak düzenlemesi ile ilgili de son gelişmeler yakından takip ediliyor. Daha önce yapılan intibak düzenlemesi sonrası maaşlarda 350 liraya varan artış görülmüştü. 2000 sonrası emekli olanları yakından ilgilendiren intibak zammı konusunda son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, SSK ve Bağ-Kur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak? İntibak düzenlemesi son duurm nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2023 12:33
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1.300 lira artış olacak! 2000 sonrası emekliler dikkat! SSK ve Bağ-Kur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarında intibak düzenlemesi bekleniyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000'den sonra emekli olanlar için intibak düzenlemesi beklendiğini açıklarken, konu hakkında son gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. 3 Ocak'ta zamlı maaşlarını öğrenecek olan emekliler bir yandan da intibak düzenlemesine kilitlendi. Peki, SSK ve Bağ-Kur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1.300 lira artış olacak! 2000 sonrası emekliler dikkat! SSK ve Bağ-Kur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak?

TÜED'DEN İNTİBAK TALEBİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000 öncesi dönemde asgari ücretle çalışan işçilerin net asgari ücretin üzerinde emekli aylık aldığını belirterek, "Emekli aylıkları, net 8 bin 506 lira olan yeni asgari ücretin bir hayli altında kaldı. Emekli aylıklarında kalıcı artışlar için emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmeli ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı, yüzde 70'e yükseltilmeli." talebini dile getirdi.

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1.300 lira artış olacak! 2000 sonrası emekliler dikkat! SSK ve Bağ-Kur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli aylığının devlet katkısıyla 3 bin 500 lira düzeyinde olduğunu anımsatan Ergün, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 yılda taban emekli aylığı ile asgari ücret arasındaki makas emeklinin lehineyken, tersine döndü. Bugün milyonlarca emekli, en düşük emekli aylığı olan 3 bin 500 lira alıyor. Asgari ücretin bile düşük bulunduğu bir ortamda, milyonlarca emekli, asgari ücret rakamının yaklaşık yarısına bir ay geçinmek durumunda kalıyor. Bunu gidermek için öncelikle emekli aylıklarına asgari ücret seviyesi ve artış oranı dikkate alınarak zam yapılmalı, ardından da 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek bir intibak düzenlemesi hayata geçirilmeli."

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1.300 lira artış olacak! 2000 sonrası emekliler dikkat! SSK ve Bağ-Kur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak?

1.300 LİRA ARTIŞ OLACAK

Daha önce yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 liraya varan artış görülmüştü. Aynı yöntem izlenirse bugün intibaktan yararlanacakların alacağı maaşlarda ise 1.300 liraya varan artışlar olabileceği belirtiliyor.

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1.300 lira artış olacak! 2000 sonrası emekliler dikkat! SSK ve Bağ-Kur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİLER İÇİN İNTİBAK GELECEK Mİ?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, intibak düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ-Kur'luların 9 bin gün prim biriktirmesi gerekirken, SSK'lıların 7 bin gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi primlerin eşitlenmesi söz konusu. Maaşların eşitlenmesi talepleri var, bu konuda bir çalışma var." ifadelerini kullandı.