02 Ocak 2023, Pazartesi
1.300 lira artış olacak! 2000 sonrası emekliler dikkat! SSK ve Bağ-Kur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli 3 Ocak'ta açıklanacak maaş zammını beklerken, intibak düzenlemesi ile ilgili de son gelişmeler yakından takip ediliyor. Daha önce yapılan intibak düzenlemesi sonrası maaşlarda 350 liraya varan artış görülmüştü. 2000 sonrası emekli olanları yakından ilgilendiren intibak zammı konusunda son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, SSK ve Bağ-Kur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak? İntibak düzenlemesi son duurm nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 02.01.2023 12:33
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