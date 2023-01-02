1.300 lira artış olacak! 2000 sonrası emekliler dikkat! SSK ve Bağ-Kur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli aylığının devlet katkısıyla 3 bin 500 lira düzeyinde olduğunu anımsatan Ergün, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 yılda taban emekli aylığı ile asgari ücret arasındaki makas emeklinin lehineyken, tersine döndü. Bugün milyonlarca emekli, en düşük emekli aylığı olan 3 bin 500 lira alıyor. Asgari ücretin bile düşük bulunduğu bir ortamda, milyonlarca emekli, asgari ücret rakamının yaklaşık yarısına bir ay geçinmek durumunda kalıyor. Bunu gidermek için öncelikle emekli aylıklarına asgari ücret seviyesi ve artış oranı dikkate alınarak zam yapılmalı, ardından da 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek bir intibak düzenlemesi hayata geçirilmeli."