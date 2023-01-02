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Haberler Galeri EYT 3600 prim günü ile emeklilik var mı? 3.600 gün ile emeklilik şartları nelerdir, maaşı ne kadar? Kısmi emeklilik...

EYT 3600 prim günü ile emeklilik var mı? 3.600 gün ile emeklilik şartları nelerdir, maaşı ne kadar? Kısmi emeklilik...

EYT 3600 prim günü ile emeklilik var mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesi için detaylar belli olurken, yaş şartı aranmayacak. Ancak prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlar arasında yer alıyor. Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yılı tamamlayan ve 5 bin prim gününü dolduranlar yaş beklemeden emekli olacak. Peki, EYT 3600 prim günü ile emeklilik var mı? 3.600 gün ile emeklilik şartları nelerdir, maaşı ne kadar? Kısmi emeklilik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2023 11:28
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EYT 3600 prim günü ile emeklilik var mı? 3.600 gün ile emeklilik şartları nelerdir, maaşı ne kadar? Kısmi emeklilik...

EYT 3600 prim günü ile emeklilik var mı? 3.600 gün ile emeklilik şartları nelerdir, maaşı ne kadar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin netleşmesiyle 3600 prim günüyle kısmi emeklilik şartlarının nasıl olduğu araştırılıyor. Kadın ve erkeklerde sigortalılık süresi ve prim gün sayısında farklılılar bulunuyor. Diğer yandan 3.600 gün primi dolduranlar için detaylar da merak ediliyor. Peki, EYT 3600 prim günü ile emeklilik var mı? 3.600 gün ile emeklilik şartları nelerdir, maaşı ne kadar? Kısmi emeklilik...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT 3600 prim günü ile emeklilik var mı? 3.600 gün ile emeklilik şartları nelerdir, maaşı ne kadar? Kısmi emeklilik...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin netleşmesiyle 3600 prim günüyle kısmi emeklilik şartlarının nasıl olduğu araştırılıyor.

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EYT 3600 prim günü ile emeklilik var mı? 3.600 gün ile emeklilik şartları nelerdir, maaşı ne kadar? Kısmi emeklilik...

EYT düzenlemesine göre, kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl sigortalılık süresini ve 5000 prim gününü doldurduğunda emeklilik hakkı kazanacak

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EYT 3600 prim günü ile emeklilik var mı? 3.600 gün ile emeklilik şartları nelerdir, maaşı ne kadar? Kısmi emeklilik...

3600 prim günüyle kısmi emeklilik hakkı olup olmadığı merak ediliyor.

3600 prim günü SSK'lılar için kısmi emeklilik hakkı sunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde işe girişi olanlar için kısmi emeklilik uygulanıyordu.

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EYT 3600 prim günü ile emeklilik var mı? 3.600 gün ile emeklilik şartları nelerdir, maaşı ne kadar? Kısmi emeklilik...

1999'daki düzenleme öncesinde 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üstünde kısmi emekli olabiliyordu.