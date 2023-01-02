EYT 3600 prim günü ile emeklilik var mı? 3.600 gün ile emeklilik şartları nelerdir, maaşı ne kadar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin netleşmesiyle 3600 prim günüyle kısmi emeklilik şartlarının nasıl olduğu araştırılıyor. Kadın ve erkeklerde sigortalılık süresi ve prim gün sayısında farklılılar bulunuyor. Diğer yandan 3.600 gün primi dolduranlar için detaylar da merak ediliyor. Peki, EYT 3600 prim günü ile emeklilik var mı? 3.600 gün ile emeklilik şartları nelerdir, maaşı ne kadar? Kısmi emeklilik...