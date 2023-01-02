02 Ocak 2023, Pazartesi
EYT 3600 prim günü ile emeklilik var mı? 3.600 gün ile emeklilik şartları nelerdir, maaşı ne kadar? Kısmi emeklilik...
EYT 3600 prim günü ile emeklilik var mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesi için detaylar belli olurken, yaş şartı aranmayacak. Ancak prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlar arasında yer alıyor. Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yılı tamamlayan ve 5 bin prim gününü dolduranlar yaş beklemeden emekli olacak. Peki, EYT 3600 prim günü ile emeklilik var mı? 3.600 gün ile emeklilik şartları nelerdir, maaşı ne kadar? Kısmi emeklilik...
Giriş Tarihi: 02.01.2023 11:28
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12