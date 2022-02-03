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Kira zammı son dakika: 2022 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE 2022 kira zam oranı hesaplama!

Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren kira zammı bugün belli olacak. Ocak ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte şubat ayında kiralara yapılacak zam oranı da son şeklini alacak. Bu ay sözleşmesi dolacak olan kiracılar yeni zam oranını merak ediyor. Şubat ayı kira zammı hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE 2022 kira zam oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2022 09:32
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Kira zammı son dakika: 2022 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE 2022 kira zam oranı hesaplama!

Şubat ayı kira zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bu ay sözleşmesi dolacak kiracılar, yeni oran üzerinden kontrat yapacak. Şubat ayında kiralara yüzde kaç zam yapılacağı merak edilirken, gözler enflasyon verisine çevrildi. Ocak ayı enflasyon rakamının açıklanması ile birlikte kira artış oranı da belirlenecek. Peki, 2022 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE 2022 kira zam oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kira zammı son dakika: 2022 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE 2022 kira zam oranı hesaplama!

2022 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Kira artış oranı henüz açıklanmadı. 2022 Ocak enflasyon oranı bugün saat 10.00'da açıklanacak. Enflasyon rakamı açıklandıktan sonra 2022 Şubat ayı kira artış oranı da belirlenecek.

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Kira zammı son dakika: 2022 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE 2022 kira zam oranı hesaplama!

EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi. Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.

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Kira zammı son dakika: 2022 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE 2022 kira zam oranı hesaplama!

Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.

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Kira zammı son dakika: 2022 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE 2022 kira zam oranı hesaplama!

YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?

Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.