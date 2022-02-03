HaberlerGaleriKira zammı son dakika: 2022 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE 2022 kira zam oranı hesaplama!
Kira zammı son dakika: 2022 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE 2022 kira zam oranı hesaplama!
Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren kira zammı bugün belli olacak. Ocak ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte şubat ayında kiralara yapılacak zam oranı da son şeklini alacak. Bu ay sözleşmesi dolacak olan kiracılar yeni zam oranını merak ediyor. Şubat ayı kira zammı hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE 2022 kira zam oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...