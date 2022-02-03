Kira zammı son dakika: 2022 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE 2022 kira zam oranı hesaplama!

Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.