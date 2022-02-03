Kamuya 1600 memur ataması yapılacak! 2022 memur alımı yapılacak kurumlar ve kadro dağılımı açıklandı! İşte o ilanlar...

Kamu personel alım ilanları, memur olarak atanmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2022 yılında hangi kuruma kaç memur alımı yapılacağını merak edenler için müjdeli haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanana karara göre, memur alımı yapılacak kurumlar ve kadro sayısı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler ilanlara çevrildi. Peki, 2022'de memur alımı yapılacak kurumlar ve kadrolar nedir? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.02.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 13:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL