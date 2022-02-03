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Haberler Galeri Kamuya 1600 memur ataması yapılacak! 2022 memur alımı yapılacak kurumlar ve kadro dağılımı açıklandı! İşte o ilanlar...

Kamuya 1600 memur ataması yapılacak! 2022 memur alımı yapılacak kurumlar ve kadro dağılımı açıklandı! İşte o ilanlar...

Kamu personel alım ilanları, memur olarak atanmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2022 yılında hangi kuruma kaç memur alımı yapılacağını merak edenler için müjdeli haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanana karara göre, memur alımı yapılacak kurumlar ve kadro sayısı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler ilanlara çevrildi. Peki, 2022'de memur alımı yapılacak kurumlar ve kadrolar nedir? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 13:08
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Kamuya 1600 memur ataması yapılacak! 2022 memur alımı yapılacak kurumlar ve kadro dağılımı açıklandı! İşte o ilanlar...

Kamuya binlerce memur alınacak. 2022 yılında kamu idare, kurum ve kuruluşlarına yapılması planlanan kadro dağılımı belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından gözler başvuruların yapılacağı tarihe ve alım yapılacak kadrolar merak edilmeye başlandı. Peki, 2022'de memur alımı yapılacak kurumlar ve kadrolar nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kamuya 1600 memur ataması yapılacak! 2022 memur alımı yapılacak kurumlar ve kadro dağılımı açıklandı! İşte o ilanlar...

2022'DE MEMUR ALIMI YAPILACAK KURUMLAR VE KADROLAR NEDİR?

Hemen şunu belirtelim ki, Resmi Gazete'de yayımlanan kararda alım yapılacak kurumlar ve kadro sayısı duyuruldu. Söz konusu kurumlara yapılacak memur alımlarının ilanları kurumlar tarafından yayımlanacak. Bu kapsamda alımların hangi tarihlerde yapılacağı kurumların resmi internet adresi üzerinden takip edilebilecek.

İşte alım yapılacak kurumlar ve kadro sayısı:

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Kamuya 1600 memur ataması yapılacak! 2022 memur alımı yapılacak kurumlar ve kadro dağılımı açıklandı! İşte o ilanlar...
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Kamuya 1600 memur ataması yapılacak! 2022 memur alımı yapılacak kurumlar ve kadro dağılımı açıklandı! İşte o ilanlar...
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Kamuya 1600 memur ataması yapılacak! 2022 memur alımı yapılacak kurumlar ve kadro dağılımı açıklandı! İşte o ilanlar...