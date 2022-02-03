Bitcoin yatırımcısı ve aracı firma arasında "fazla yatırdık" kavgası! Hakim karşısına çıktılar

Son dönemin meşhur ve riskli yatırım gruplarından olan kripto para ile ilgili her geçen gün sıradışı olaylar yaşanmaya devam ediyor. kripto para yatırımcısını ilgilendiren olay sanal dünyada başladı, mahkemede son buldu. Uğur S. isimli yatırımcı, bitcoin ve birçok kripto para alım satımı işlemlerine aracılık eden bir şirket üzerinden yıllarca alışveriş yaptı.