Bitcoin yatırımcısı ve aracı firma arasında "fazla yatırdık" kavgası! Hakim karşısına çıktılar
Kripto paralar dünyayı kasıp kavururken dolandırıcılık ve hatalı işlem şikayetleri de artmaya devam ediyor. Bitcoin yeniden 40 bin dolar bandına çıkmaya çalışırken Türkiye'de yapılan bir işlem sonrası yatırımcı ve aracı firma mahkemelik oldu. İşte kripto para dünyasının dikkatini çeken olayın detayları.
Giriş Tarihi: 03.02.2022
09:17 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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Son dönemin meşhur ve riskli yatırım gruplarından olan kripto para ile ilgili her geçen gün sıradışı olaylar yaşanmaya devam ediyor. kripto para yatırımcısını ilgilendiren olay sanal dünyada başladı, mahkemede son buldu. Uğur S. isimli yatırımcı, bitcoin ve birçok kripto para alım satımı işlemlerine aracılık eden bir şirket üzerinden yıllarca alışveriş yaptı.
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HESABINA YANLIŞLIKLA FAZLA PARA YATTI
Ancak hesaba yanlışlıkla fazladan para yükleyen şirket, "'fazla para verdik, iade et" dese de yatırımcı "fazla para almadık" dedi. Savcılık ise birçok kripto para yatırımcısını ilgilendirecek bir davaya imza attı. Fazladan yatan bitcoini iade etmeyen yatırımcıya 'kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf' suçundan dava açtı.
Uzunca bir süre yatırım yapan Uğur S.'nin bitcoin hesabına Paribu adlı şirket hatalı bir şekilde para gönderimi yaptığını tespit edip Bin 656 lira değerine denk gelen bitcoinin fazladan Uğur S.'nin hesabına yatması üzerine şirket para iadesi istedi.
FAZLA YÜKLENEN BİTCOİN İADE EDİLMEDİ, SAVCILIK ÖNEMLİ BİR DAVA AÇTI
Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto para alım satımı işlemlerine aracılık eden Paribu Teknoloji A.Ş. "Fazladan yükleme yaptık 0,05853168 BTC değerindeki paramızı geri istiyoruz" dese de yatırımcı Uğur S. bu parayı iade etmedi. Bin 655 lira değerindeki bitcoinin iade edilmemesi üzere şirket yatırımcısından şikayetçi oldu.
Dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na geldi. Ancak parayı iade etmeyen Uğur S. ile parayı geri isteyen şirket uzlaşamadı. Bunun üzerine soruşturma savcısı Z. Tecelli Akbulut birçok kripto para yatırımcısını ilgilendiren bir davaya imza attı. Hesabına fazladan yatan parayı şirkete geri vermeyen Uğur S. hakkında 'kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf' suçundan dava açtı.