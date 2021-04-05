Kira zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mart ayına ilişkin enflasyon verisi açıklandı. Bu gelişmelerin ardından ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak edilen "kira artış oranı" yeniden gündeme geldi. Bu ay sözleşmesi dolacak olan kiracılar, ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Peki, 2021 Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ev sahipleri bu ay kiraya ne kadar zam yapacak? İşte cevaplar...