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05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kira zammı son dakika: 2021 Nisan ayı kira artış oranı ne kadar? Ev sahipleri bu ay kiraya ne kadar zam yapacak? Kira zammı son dakika: 2021 Nisan ayı kira artış oranı ne kadar? Ev sahipleri bu ay kiraya ne kadar zam yapacak?
Son dakika... Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK tarafından 2021 Mart ayına ilişkin enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon oranının açıklanması ile birlikte gözler kira artış oranına çevrildi. Ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği kira zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda el aldık. Peki, 2021 Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ev sahipleri bu ay kiraya ne kadar zam yapacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 05.04.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 10:00
Kira zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mart ayına ilişkin enflasyon verisi açıklandı. Bu gelişmelerin ardından ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak edilen "kira artış oranı" yeniden gündeme geldi. Bu ay sözleşmesi dolacak olan kiracılar, ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Peki, 2021 Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ev sahipleri bu ay kiraya ne kadar zam yapacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Nisan ayına ilişkin kira artış oranı henüz açıklanmadı. Yeni zam oranı birazdan belli olacak. Nisan ayı kira zammı açıklanır açıklanmaz buradan duyurulacak.
2021 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Mart ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.
2021 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.
2021 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
2021 Ocak ayı kira artış oranı yüzde 12.28 olarak belirlenmişti.