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05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankalar da yeni düzene ayak uydurdu! Tek tuşla her şey yapılacak! Bankaya gitmeye gerek kalmadan... Bankalar da yeni düzene ayak uydurdu! Tek tuşla her şey yapılacak! Bankaya gitmeye gerek kalmadan... Koronavirüs salgını sonrası birçok sektörde bazı değişiklikler yapıldı. Sosyal mesafenin korunması ve temasın az olması için bazı adımlar atan bankalar, salgın sonrası yeni değişiklikleri bir bir açıkladı. Vatandaşların bankaya gitmeden birçok işlemi mobil üzerinden kolaylıkla halledebildiği dönemde, artık müşteri olmak da kolay olacak. Müşteri olma işlemleri için vatandaşların bankaya gitmelerine gerek kalmayacak. Yeni değişiklik ile kısa bir süre içerisinde uzaktan banka müşterisi olunabilecek. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 05.04.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 11:39
Bankaların sunduğu yenilikler, müşterilerin işlerini kolaylıkla yapmalarını sağlıyor. Teknolojinin hızla geliştiği şu dönemde bankalar da yeni düzene ayak uydurdu. Para transferi, kredi başvurusu gibi birçok işlemin yapıldığı internet bankacılığı üzerinden müşteri olma gibi yenilikler de getiriliyor. İşte 10 maddede bankalarda yapılacak yeni değişiklikler...
GALERİ DEVAM EDİYOR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik ile bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak bankacılık hizmetlerine dair usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor.
Öte yandan, mesafeli olsun olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek ya da mesafeli sözleşme ilişkisinin kurulması sağlayacak düzenlemeler bulunuyor.
Yönetmelik kapsamında, 1 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de bankacılık işlemleri, banka şubesine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Bankalar, görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapabilecek, mesafeli olarak sözleşme ilişkisi kurulabilecek. Böylece bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Müşteri olma süreci kısa süre içerisinde dijital ortamlar üzerinden uzaktan tamamlanabilecek.