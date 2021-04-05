Bankalar da yeni düzene ayak uydurdu! Tek tuşla her şey yapılacak! Bankaya gitmeye gerek kalmadan...

Koronavirüs salgını sonrası birçok sektörde bazı değişiklikler yapıldı. Sosyal mesafenin korunması ve temasın az olması için bazı adımlar atan bankalar, salgın sonrası yeni değişiklikleri bir bir açıkladı. Vatandaşların bankaya gitmeden birçok işlemi mobil üzerinden kolaylıkla halledebildiği dönemde, artık müşteri olmak da kolay olacak. Müşteri olma işlemleri için vatandaşların bankaya gitmelerine gerek kalmayacak. Yeni değişiklik ile kısa bir süre içerisinde uzaktan banka müşterisi olunabilecek. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.04.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 11:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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