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Erken emeklilik için başvuru yapmak yeterli! Bu şartları taşıyanlar dikkat! Erken emekli nasıl olunur? İşte 7 formül
Emeklilik için yaş ve prim günü şartını doldurmaya çalışanlar daha erken emekli olmanın şartlarını merak ediyor. Tüm çalışanları yakından ilgilendiren erken emeklilik hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Yasalarla belirlenen şartlar dahilinde erken emekli olunabiliyor. "Erken emeklilik mümkün mü?" sorusuna yanıt arayanlar için ahaber.com.tr olarak tüm detayları derledik. İşte erken emeklilik için 7 formül...