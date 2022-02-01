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Erken emeklilik için başvuru yapmak yeterli! Bu şartları taşıyanlar dikkat! Erken emekli nasıl olunur? İşte 7 formül

Emeklilik için yaş ve prim günü şartını doldurmaya çalışanlar daha erken emekli olmanın şartlarını merak ediyor. Tüm çalışanları yakından ilgilendiren erken emeklilik hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Yasalarla belirlenen şartlar dahilinde erken emekli olunabiliyor. "Erken emeklilik mümkün mü?" sorusuna yanıt arayanlar için ahaber.com.tr olarak tüm detayları derledik. İşte erken emeklilik için 7 formül...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2022 10:53
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Erken emeklilik için başvuru yapmak yeterli! Bu şartları taşıyanlar dikkat! Erken emekli nasıl olunur? İşte 7 formül

"Erken emekli nasıl olunur?" sorusu emekli olmaya yaklaşan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Doğum ve askerlik borçlanması çoğu kişi tarafından bilinirken, bazı şartlarda da erken emeklilik hakkı doğuyor. Peki, erken emeklilik şartları nelerdir? İşte erken emeklilik ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

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Erken emeklilik için başvuru yapmak yeterli! Bu şartları taşıyanlar dikkat! Erken emekli nasıl olunur? İşte 7 formül

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN 7 FORMÜL

Bazı şartların karşılanması halinde erken emeklilik hakkı doğuyor. İşte erken emeklilik için 7 formül:

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Erken emeklilik için başvuru yapmak yeterli! Bu şartları taşıyanlar dikkat! Erken emekli nasıl olunur? İşte 7 formül

1. ÇOCUKLAR AVANTAJ

Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.

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Erken emeklilik için başvuru yapmak yeterli! Bu şartları taşıyanlar dikkat! Erken emekli nasıl olunur? İşte 7 formül

2. ASKERLİK ÖNE ÇEKER

Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor.

Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.

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Erken emeklilik için başvuru yapmak yeterli! Bu şartları taşıyanlar dikkat! Erken emekli nasıl olunur? İşte 7 formül

3. 10 YIL PRİM YETİYOR

Kısmi emeklilik de denilen yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor.

Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.