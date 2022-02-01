Erken emeklilik için başvuru yapmak yeterli! Bu şartları taşıyanlar dikkat! Erken emekli nasıl olunur? İşte 7 formül

3. 10 YIL PRİM YETİYOR

Kısmi emeklilik de denilen yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor.

Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.