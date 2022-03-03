Kira zammı 2022 Mart son dakika: Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ev sahipleri bu ay kiralara ne kadar zam yapacak?

Kira zammı son dakika... 2022 Mart ayı kira artış oranı, ev sahibi ve kiracıların gündeminde yer alıyor. Bu ay kira sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, yeni oran üzerinden kontrat yapacak. Kiralara yüzde kaç zam yapılacağı merak edilirken, konu hakkında internet üzerinde araştırmalar hız kazandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisi ile detaylar belli oldu. Peki, 2022 Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ev sahipleri bu ay kiralara ne kadar zam yapacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.03.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 10:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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