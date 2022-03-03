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Kira zammı 2022 Mart son dakika: Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ev sahipleri bu ay kiralara ne kadar zam yapacak?

Kira zammı son dakika... 2022 Mart ayı kira artış oranı, ev sahibi ve kiracıların gündeminde yer alıyor. Bu ay kira sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, yeni oran üzerinden kontrat yapacak. Kiralara yüzde kaç zam yapılacağı merak edilirken, konu hakkında internet üzerinde araştırmalar hız kazandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisi ile detaylar belli oldu. Peki, 2022 Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ev sahipleri bu ay kiralara ne kadar zam yapacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 10:18
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Kira zammı 2022 Mart son dakika: Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ev sahipleri bu ay kiralara ne kadar zam yapacak?

Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK tarafından bugün açıklanan şubat ayı enflasyon verisi ile birlikte mart ayı kira artış oranı da belli oldu. Bu ay sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, yüzde kaç zam yapılacağını araştırmaya başladı. Kira zammı ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, 2022 Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ev sahipleri bu ay kiralara ne kadar zam yapacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kira zammı 2022 Mart son dakika: Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ev sahipleri bu ay kiralara ne kadar zam yapacak?

2022 MART KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

2022 Mart ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 oldu.

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Kira zammı 2022 Mart son dakika: Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ev sahipleri bu ay kiralara ne kadar zam yapacak?

2022 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da açıklanan 2022 Ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte 2022 Şubat ayı kira artış oranı da belirlendi. Ocak'ta enflasyon, yüzde 11,10 artarken yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. Buna göre, kira artış oranı da yüzde 22.58 olarak gerçekleşti.

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Kira zammı 2022 Mart son dakika: Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ev sahipleri bu ay kiralara ne kadar zam yapacak?

2022 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı en son 17,71 olarak hesaplandı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı. Yine merak edilen rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

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Kira zammı 2022 Mart son dakika: Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ev sahipleri bu ay kiralara ne kadar zam yapacak?

EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi. Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.