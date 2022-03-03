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Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde hizmete girecek! 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışı için geri sayım başladı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kapsamında, Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek tören için hazırlıklar başladı. Törenler öncesinde Şehitler Abidesi'nde bulunan rölyefte rötuş ve temizlik çalışması yapıldı.
Giriş Tarihi: 03.03.2022 08:48Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 08:48