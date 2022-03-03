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Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde hizmete girecek! 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışı için geri sayım başladı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kapsamında, Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek tören için hazırlıklar başladı. Törenler öncesinde Şehitler Abidesi'nde bulunan rölyefte rötuş ve temizlik çalışması yapıldı.

Giriş Tarihi: 03.03.2022 08:48 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 08:48
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Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde hizmete girecek! 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışı için geri sayım başladı

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 107. yıl etkinliklerine çalışmaya başladık ve Tarihi Alan Başkanlığı olarak yine bu büyük zaferimizi devletimiz ve milletimizle büyük bir coşku ile kutlayacağız, hazırlıklarımız başladı.

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Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde hizmete girecek! 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışı için geri sayım başladı

İnşallah, her zaman olduğu gibi Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle Çanakkale Deniz Zaferi'mizi 18 Mart'ta büyük bir onur ve coşkuyla kutlamış olacağız.

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Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde hizmete girecek! 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışı için geri sayım başladı

Çünkü, Çanakkale denildiği zaman Türk milletinin kalbi başka atmaya başlar, Türkiye'de akan sular durur ve herkes Çanakkale'yi çok sever. Çünkü Çanakkale bizim ortak paydamız ve değerimiz" dedi.

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Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde hizmete girecek! 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışı için geri sayım başladı

'O GÜN BiR BAŞKA OLACAK'
18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını belirten Başkan Kaşdemir, "İnşallah Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu büyük köprüyü açmış olacak.

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Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde hizmete girecek! 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışı için geri sayım başladı

Bu da bir simgedir, tarihe vurulan bir mühürdür. Nasıl Çanakkale Zaferi'mizle tarihe Türk milleti olarak bir mühür vurduk, bu Çanakkale Boğazı'na yapmış olduğumuz köprüyle de tarihte önemli bir olay gerçekleşmiş oluyor.