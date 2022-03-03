EYT son durum: EYT ile emeklilik nasıl olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ne zaman çıkacak? SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat!

EYT ne zaman çıkacak? Emekli olabilmek için EYT yasasını bekleyenler için müjdeli haberler peş peş geliyor. Bu yıl içerisinde çözüme kavuşması beklenen EYT sorunu için çalışmalar devam ediyor. EYT hakkında birçok formül öne çıkarken, bu süreçte en çok merak edilenlerden biri de maaşların nasıl hesaplanacağı oldu. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT ile emeklilik nasıl olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...