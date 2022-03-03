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Haberler Galeri EYT son durum: EYT ile emeklilik nasıl olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ne zaman çıkacak? SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat!

EYT son durum: EYT ile emeklilik nasıl olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ne zaman çıkacak? SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat!

EYT ne zaman çıkacak? Emekli olabilmek için EYT yasasını bekleyenler için müjdeli haberler peş peş geliyor. Bu yıl içerisinde çözüme kavuşması beklenen EYT sorunu için çalışmalar devam ediyor. EYT hakkında birçok formül öne çıkarken, bu süreçte en çok merak edilenlerden biri de maaşların nasıl hesaplanacağı oldu. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT ile emeklilik nasıl olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2022 13:33
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EYT son durum: EYT ile emeklilik nasıl olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ne zaman çıkacak? SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat!

EYT ile emeklilik nasıl olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT ile ilgili detaylar netleşiyor. EYT'de çalışmaların resmi olarak başlamasının ardından gelen açıklamalar vatandaşları heyecanlandırdı. EYT'de komisyon kurulacağı açıklamalarının ardından yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki, EYT son durum nedir? EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT son durum: EYT ile emeklilik nasıl olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ne zaman çıkacak? SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat!

EYT SON DURUM

EYT için yapılacak çalışmada öncelikle kapsam belirlenecek. Kimlerin bu haktan yararlanacağı konusu netlik kazanacak ve böylece hak sahiplerinin sayısı da ortaya çıkmış olacak.

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EYT son durum: EYT ile emeklilik nasıl olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ne zaman çıkacak? SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat!

Kapsamın belirlenmesinde öne çıkan tarih 8 Eylül 1999 oluyor. Bu tarihten önce sigortalı olmuş SSK'lılarda erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yılın geçmesi gerekiyor. Ayrıca işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 arasında prim ödenmesi isteniyor. Bunları tamamlayıp yaş şartına takılanlar kapsamda sayılıyor.

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EYT son durum: EYT ile emeklilik nasıl olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ne zaman çıkacak? SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat!

Bu arada 3600 prim günü tamamlamış olanlar da kısmi emeklilik hakkını elde etmiş bulunuyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olanlar ile farklı kurumlarda sigorta yaptırmış olanlar için ise ayrı hesaplar yapılıyor.

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EYT son durum: EYT ile emeklilik nasıl olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ne zaman çıkacak? SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat!

EYT'DE ÇEŞİTLİ FORMÜLLER MASADA

EYT kapsamının belirlenmesinden sonra emeklilik şartları için değişik formüller masaya gelecek. SSK'lılarda primi az olanlara kısmi emeklilik, yıl ve primi tamamlayanlara yaş şartı olmadan ya da 50 yaş formülüyle emeklilik ile maaştan belli oranda kesintinin yapıldığı Finlandiya modeli bunlardan bazıları.

Farklı kurumlarda çalışanlarda son 7 yıllık sigortalılıkta 3.5 yıla bakılıyor. Hangi kurumda fazla prim varsa o kurumdan emeklilik gerçekleşiyor.