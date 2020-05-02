Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımından faydalanabilir? Kira yardımı süresinin üst sınırını 48 aya çıkaran yönetmelik değişikliği, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişmelerin ardından kira yardımı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...