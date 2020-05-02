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Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir?
Kira yardımı e-Devlet başvuru nasıl yapılır? Kira desteğinden kimler faydalanabilir? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kira yardımı süresinin 1 yıl uzatıldığının açıklanmasının ardından yardım başvurularının nasıl yapılacağı ve kimlerin yardımdam faydalanabileceği merak edilmeye başlandı. 2020 kira yardımı ile ilgili detayları ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 02.05.2020 11:28Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 11:35