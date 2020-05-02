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Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir?

Kira yardımı e-Devlet başvuru nasıl yapılır? Kira desteğinden kimler faydalanabilir? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kira yardımı süresinin 1 yıl uzatıldığının açıklanmasının ardından yardım başvurularının nasıl yapılacağı ve kimlerin yardımdam faydalanabileceği merak edilmeye başlandı. 2020 kira yardımı ile ilgili detayları ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 11:35
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Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir?

Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımından faydalanabilir? Kira yardımı süresinin üst sınırını 48 aya çıkaran yönetmelik değişikliği, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişmelerin ardından kira yardımı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir?

E-DEVLET KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapın. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" başlıklı uygulamasını açın. Gerekli adımları takip ederek başvurunuzu tamamlayın.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir?

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen yerlere kira yardımı yapılıyor.

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Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir?

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Başvuru Formu

-Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

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Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir?

- Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi

- Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü)