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Haberler Galeri Evde bakım aylığı zamlanıyor! 2020 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?

Evde bakım aylığı zamlanıyor! 2020 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı Temmuz zammı ile ne kadar olacak? Evde bir hastanın bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşı alanları yakından ilgilendiren temmuz zammı yavaş yavaş belli oluyor. Bu ayın ödemelerini bekleyen vatandaşlar aylıkların yatıp yatmadığını araştırıyor. Evde bakım maaşı ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. Peki, 2020 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Giriş Tarihi: 02.05.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 11:02
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Evde bakım aylığı zamlanıyor! 2020 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşı desteğinden yararlanan vatandaşlar, Mayıs ayı ödemelerinin yatıp yatmadığını merak ederken, temmuz zammı ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki, 2020 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Evde bakım aylığı zamlanıyor! 2020 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?

MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım aylığı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Mayıs ayının evde bakım maaşları henüz yatmadı. Evde bakım maaşlarının hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

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Evde bakım aylığı zamlanıyor! 2020 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?

TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLACAK?

Yüz binlerce kişinin faydalandığı evde bakım aylığı 2019 Ocak ayında yapılan son zam ile 1460 TL oldu. Temmuz ayı ile beraber yeniden zam alması ve 1524 TL olması bekleniyor...

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Evde bakım aylığı zamlanıyor! 2020 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

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Evde bakım aylığı zamlanıyor! 2020 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.