ANA SAYFA
Evde bakım aylığı zamlanıyor! 2020 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?
Evde bakım maaşı Temmuz zammı ile ne kadar olacak? Evde bir hastanın bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşı alanları yakından ilgilendiren temmuz zammı yavaş yavaş belli oluyor. Bu ayın ödemelerini bekleyen vatandaşlar aylıkların yatıp yatmadığını araştırıyor. Evde bakım maaşı ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. Peki, 2020 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Giriş Tarihi: 02.05.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 11:02
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12