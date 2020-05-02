Evde bakım aylığı zamlanıyor! 2020 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşı desteğinden yararlanan vatandaşlar, Mayıs ayı ödemelerinin yatıp yatmadığını merak ederken, temmuz zammı ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki, 2020 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...