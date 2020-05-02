02 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 1170 TL ne zaman yatacak? SGK ücretsiz izin parası sorgulama ve başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

1170 TL ne zaman yatacak? SGK ücretsiz izin parası sorgulama ve başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

Ücretsiz izin maaş desteği için başvurular devam ediyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası alınan önlemler kapsamında devletin finansal desteği sürüyor. Ücretsiz izne çıkarılanlar ile 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara verilecek ücretsiz izin maaşı için başvuru yapanlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, 1170 TL ne zaman yatacak? SGK ücretsiz izin parası sorgulama ve başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

Giriş Tarihi: 02.05.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 16:28
  • 1
  • 17
1170 TL ne zaman yatacak? SGK ücretsiz izin parası sorgulama ve başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

1170 TL ne zaman verilecek? Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ücretsiz izne çıkarılanlara verilen maaş desteği için başvurular geçtiğimiz gün SGK üzerinden alınmaya başlandı. Başvuru işlemlerinin ardından vatandaşlar ücretsiz izin desteğinin yatacağı tarihi merak ediyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi mi? 1170 TL ne zaman yatacak? SGK ücretsiz izin parası sorgulama ve başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte cevaplar...

  • 2
  • 17
1170 TL ne zaman yatacak? SGK ücretsiz izin parası sorgulama ve başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Selçuk, ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği başvurularının başladığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından başvuruların detayları merak edilmeye başlandı. Burada başvuralar için iki yöntem uygulanacak.

  • 3
  • 17
1170 TL ne zaman yatacak? SGK ücretsiz izin parası sorgulama ve başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

Eğer işsiz kalan çalışan işsizlik ödeneğine başvuru yapmış ve reddedilmişse yeni bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Bu çalışanlar için duyuruda "15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği 3 ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirilir." deniliyor.

  • 4
  • 17
1170 TL ne zaman yatacak? SGK ücretsiz izin parası sorgulama ve başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

İşverenler, ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin başvurularını SGK'nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabilecekler.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • 5
  • 17
1170 TL ne zaman yatacak? SGK ücretsiz izin parası sorgulama ve başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

1170 TL NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Selçuk, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." ifadelerini kullandı.