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1170 TL ne zaman yatacak? SGK ücretsiz izin parası sorgulama ve başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
Ücretsiz izin maaş desteği için başvurular devam ediyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası alınan önlemler kapsamında devletin finansal desteği sürüyor. Ücretsiz izne çıkarılanlar ile 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara verilecek ücretsiz izin maaşı için başvuru yapanlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, 1170 TL ne zaman yatacak? SGK ücretsiz izin parası sorgulama ve başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
Giriş Tarihi: 02.05.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 16:28
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