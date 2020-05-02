1170 TL ne zaman verilecek? Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ücretsiz izne çıkarılanlara verilen maaş desteği için başvurular geçtiğimiz gün SGK üzerinden alınmaya başlandı. Başvuru işlemlerinin ardından vatandaşlar ücretsiz izin desteğinin yatacağı tarihi merak ediyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi mi? 1170 TL ne zaman yatacak? SGK ücretsiz izin parası sorgulama ve başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte cevaplar...