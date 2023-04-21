21 Nisan 2023, Cuma
Kira yardımı alanlara müjde! 5250 TL'ye yükseltildi! Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru şartları, istenen belgeler...
Kira yardımı alanlara müjde! Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıkladı.Kentsel dönüşüm projelerine ilişkin konuşan Erdoğan, müjdeleri peş peşe duyurdu. İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinde kira desteği 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltildi. Açıklamanın ardından henüz destekten faydalanmayanlar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, Kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Kira yardımı nasıl alınır, şartları neler? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 21.04.2023 17:12
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