Kira yardımı alanlara müjde! 5250 TL’ye yükseltildi! Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru şartları, istenen belgeler...

KİRA YARDIMI NE KADAR KAÇ TL OLDU?

Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından, İstanbul'da kira yardımı tutarı artırıldı.Buna göre; İstanbul'da 3 bin 500 lira olan kentsel dönüşüm kira yardımı 5 bin 250 liraya yükseltildi.