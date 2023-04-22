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Haberler Galeri Bedava yerli gaz vatandaşın yüzünü güldürdü! Çifte müjde çifte kazanç: 20 Nisan tarihine dikkat

Bedava yerli gaz vatandaşın yüzünü güldürdü! Çifte müjde çifte kazanç: 20 Nisan tarihine dikkat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı doğalgazdaki çifte müjde vatandaşlara çifte kazanç sağlayacak. Konutlardaki 20 milyona yakın doğalgaz abonesi için müjdenin kamuoyuna duyurulduğu 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarında tutar "0" olacak. Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 22.04.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 07:35
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Bedava yerli gaz vatandaşın yüzünü güldürdü! Çifte müjde çifte kazanç: 20 Nisan tarihine dikkat
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının konutların 30 yıllık doğalgazını karşılamaya yeteceğini ifade ederken, proje kapsamında tam kapasite sisteme doğalgaz verilmeye başlanıldığında ise Türkiye'nin toplam tüketiminin yüzde 30'unu karşılamaya yeteceğini söyledi.
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Bedava yerli gaz vatandaşın yüzünü güldürdü! Çifte müjde çifte kazanç: 20 Nisan tarihine dikkat
1 trilyon dolarlık değere sahip doğalgaz Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltma noktasında da kilit rol oynayacak.
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Bedava yerli gaz vatandaşın yüzünü güldürdü! Çifte müjde çifte kazanç: 20 Nisan tarihine dikkat

MÜJDELER CEPLERİ ISITACAK

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 TL olduğu düşünüldüğünde bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 151.75 TL alınmayacak. 12 ay üzerinden bir hesaplama yapıldığında ise sadece ilk müjdeden vatandaşın cebinde bir yılda toplam bin 821 TL kalacak.

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Bedava yerli gaz vatandaşın yüzünü güldürdü! Çifte müjde çifte kazanç: 20 Nisan tarihine dikkat
Yeni faturalar 25 metreküp doğalgaz bedeli düşürülerek hesaplanacak, vatandaşa bunun üzerine çıkan tutar fatura olarak yansıtılacak. Başkan Erdoğan'ın bir diğer müjdesi olan vatandaşlardan bir ay fatura alınmayacağı müjdesinde ise 20 Nisan tarihi milat olacak. Bu tarihten sonra konutlara kesilen ilk faturadan ücret alınmayacak.
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Bedava yerli gaz vatandaşın yüzünü güldürdü! Çifte müjde çifte kazanç: 20 Nisan tarihine dikkat

DEVİR OLMAYACAK

Uygulamanın detayları da netleşti. Aylık 25 metreküplük ücretsiz doğalgazın kullanılmayan kısmı sonraki aya devretmeyecek. Yani vatandaş Mayıs'ta 18 metreküp tüketirse kalan 7 metreküp sonraki aya devretmeyecek.

Sitelerde uygulanan merkezi ısıtma ücretlerinden de aynı şekilde ilk ay fatura düzenlenmeyecek. Bu sebeple 20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalar noktasında site sakinlerinin de ısıtma için herhangi bir bedel ödememesi sağlanacak. Sonraki aylarda da hane başı 25 metreküp siteler için de düşürülerek faturalarının düşük oluşturulması sağlanacak.