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Bedava yerli gaz vatandaşın yüzünü güldürdü! Çifte müjde çifte kazanç: 20 Nisan tarihine dikkat
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı doğalgazdaki çifte müjde vatandaşlara çifte kazanç sağlayacak. Konutlardaki 20 milyona yakın doğalgaz abonesi için müjdenin kamuoyuna duyurulduğu 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarında tutar "0" olacak. Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek.