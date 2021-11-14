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Haberler Galeri Kira ödemek yerine ev sahibi olun! TOKİ’den 436 TL taksitle 14 ilde yeni proje! 2+1 3+1 konutlarda satışlar kurayla!

Kira ödemek yerine ev sahibi olun! TOKİ’den 436 TL taksitle 14 ilde yeni proje! 2+1 3+1 konutlarda satışlar kurayla!

TOKİ'den 436 TL taksitle 13 ilde yeni proje! Kira ödemek yerine ev sahibi olabilirsiniz. 2+1 ve 3+1 konutlarda satışlar için başvuru dönemi başlıyor. Bazı projelerin 1.000 ve 2.000 TL arasına değişen başvuru bedelleri olduğu görülüyor. Satışlara 1+1 konutlar da dahil oluyor. Hak sahipleri çekilecek kurayla belli olacak. İşte; 436 TL taksitle başlayan uygun TOKİ konutları!

Giriş Tarihi: 14.11.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 13:30
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Kira ödemek yerine ev sahibi olun! TOKİ’den 436 TL taksitle 14 ilde yeni proje! 2+1 3+1 konutlarda satışlar kurayla!

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı devam eden TOKİ tarafından yeni projeler satışa çıkarılıyor. Yeni projelerde ihaleye hazırlanan TOKİ'nin satışlarında hak sahipleri kurayla belirleniyor. Toplam 14 ilde satışa çıkacak yeni projede en düşük 436 TL taksitle ev satışları başlıyor. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Bursa ve diğer illerde satışta olan projelere yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. İşte; 2+1 ve 3+1 konutlardaki satışların detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kira ödemek yerine ev sahibi olun! TOKİ’den 436 TL taksitle 14 ilde yeni proje! 2+1 3+1 konutlarda satışlar kurayla!

Proje: Afyon, Sandıklı

Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 1.000 TL - 2000 TL

Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021

Kura Tarihi: 02 Aralık 2021

Fiyat: 191 bin 103 TL'den

Peşinat: 19 bin 110 TL'den

Taksit: 955 TL'den başlıyor

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Kira ödemek yerine ev sahibi olun! TOKİ’den 436 TL taksitle 14 ilde yeni proje! 2+1 3+1 konutlarda satışlar kurayla!

Proje: Ankara Yenimahalle

Konut Tipleri: 2+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 1.000 TL

Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021

Kura Tarihi: 03 Aralık 2021

Fiyat: 211.121 TL'den

Peşinat: 25.334 TL'den

Taksit: 1.032,15 TL'den başlıyor

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Kira ödemek yerine ev sahibi olun! TOKİ’den 436 TL taksitle 14 ilde yeni proje! 2+1 3+1 konutlarda satışlar kurayla!

Proje: Ankara Yenimahalle

Konut Tipleri: 2+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 1.000 TL

Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021

Kura Tarihi: 03 Aralık 2021

Fiyat: 211.121 TL'den

Peşinat: 25.334 TL'den

Taksit: 1.032,15 TL'den başlıyor

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Kira ödemek yerine ev sahibi olun! TOKİ’den 436 TL taksitle 14 ilde yeni proje! 2+1 3+1 konutlarda satışlar kurayla!

Proje: Bartın Merkez

Konut Tipleri: 1+1 ve 2+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 1.000 TL

Başvuru tarihleri: 09 Kasım 2021 - 19 Kasım 2021

Kura Tarihi: 26 Kasım 2021

Fiyat: 193.067,75 TL'den

Peşinat: 23.168,13 TL'den

Taksit: 943,89 TL'den başlıyor