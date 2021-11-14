Kira ödemek yerine ev sahibi olun! TOKİ’den 436 TL taksitle 14 ilde yeni proje! 2+1 3+1 konutlarda satışlar kurayla!

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı devam eden TOKİ tarafından yeni projeler satışa çıkarılıyor. Yeni projelerde ihaleye hazırlanan TOKİ'nin satışlarında hak sahipleri kurayla belirleniyor. Toplam 14 ilde satışa çıkacak yeni projede en düşük 436 TL taksitle ev satışları başlıyor. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Bursa ve diğer illerde satışta olan projelere yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. İşte; 2+1 ve 3+1 konutlardaki satışların detayları!