14 Kasım 2021, Pazar
Kira ödemek yerine ev sahibi olun! TOKİ’den 436 TL taksitle 14 ilde yeni proje! 2+1 3+1 konutlarda satışlar kurayla!
TOKİ'den 436 TL taksitle 13 ilde yeni proje! Kira ödemek yerine ev sahibi olabilirsiniz. 2+1 ve 3+1 konutlarda satışlar için başvuru dönemi başlıyor. Bazı projelerin 1.000 ve 2.000 TL arasına değişen başvuru bedelleri olduğu görülüyor. Satışlara 1+1 konutlar da dahil oluyor. Hak sahipleri çekilecek kurayla belli olacak. İşte; 436 TL taksitle başlayan uygun TOKİ konutları!
Giriş Tarihi: 14.11.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 13:30
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