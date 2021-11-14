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Haberler Galeri 2022’de EYT çıkacak mı? EYT son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yıl, prim, yaş şartları neler olacak?

2022’de EYT çıkacak mı? EYT son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yıl, prim, yaş şartları neler olacak?

2022'de EYT çıkacak mı? EYT son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'de nasıl bir çalışma olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde peş peşe verilen EYT müjdelerinin ardından 5 formül masaya yatırılmıştı. Kamuoyunda tartışılan şartlara göre; kadınlarda 48 erkeklerde 50 yaşta emeklilik öne çıkmıştı. Bu şartların yanı sıra Almanya ve Fransa modeli de dikkat çekmişti. Ancak EYT'nin yeni yılda çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini koruyor. Peki; 2022'de EYT çıkacak mı? EYT son durum nedir? EYT yıl, prim, yaş şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 14.11.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 11:17
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2022’de EYT çıkacak mı? EYT son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yıl, prim, yaş şartları neler olacak?

EYT son durum nedir? 2022'de EYT çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenlemeyle birlikte, emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişi yeni çıkacak kanunları bekliyor. EYT müjdesinin gelmesinin ardından yıl, prim, yaş şartları merak ediliyor. EYT ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Hem 3600 ek gösterge hem sözleşmeliye kadro hem de EYT için komisyonlar oluşturulduğu belirtilmişti.

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2022’de EYT çıkacak mı? EYT son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yıl, prim, yaş şartları neler olacak?

2022'DE EYT ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 2022 yılı çalışma takvimi açıklaması geldi. Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve kapsamlı bir çalışma yaptıklarını duyurmuştu.

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2022’de EYT çıkacak mı? EYT son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yıl, prim, yaş şartları neler olacak?

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını duyurdu.

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2022’de EYT çıkacak mı? EYT son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yıl, prim, yaş şartları neler olacak?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" denildi.

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2022’de EYT çıkacak mı? EYT son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yıl, prim, yaş şartları neler olacak?

Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin sorulara, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını verdi.