2022’de EYT çıkacak mı? EYT son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yıl, prim, yaş şartları neler olacak?

EYT son durum nedir? 2022'de EYT çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenlemeyle birlikte, emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişi yeni çıkacak kanunları bekliyor. EYT müjdesinin gelmesinin ardından yıl, prim, yaş şartları merak ediliyor. EYT ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Hem 3600 ek gösterge hem sözleşmeliye kadro hem de EYT için komisyonlar oluşturulduğu belirtilmişti.