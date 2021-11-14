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2022’de EYT çıkacak mı? EYT son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yıl, prim, yaş şartları neler olacak?
2022'de EYT çıkacak mı? EYT son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'de nasıl bir çalışma olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde peş peşe verilen EYT müjdelerinin ardından 5 formül masaya yatırılmıştı. Kamuoyunda tartışılan şartlara göre; kadınlarda 48 erkeklerde 50 yaşta emeklilik öne çıkmıştı. Bu şartların yanı sıra Almanya ve Fransa modeli de dikkat çekmişti. Ancak EYT'nin yeni yılda çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini koruyor. Peki; 2022'de EYT çıkacak mı? EYT son durum nedir? EYT yıl, prim, yaş şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 14.11.2021 11:16Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 11:17