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Haberler Galeri e-Devlet üniversite kayıt ekranı 2024-2025 | Uzaktan üniversiteye nasıl kayıt yapılır? Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman? İşte gerekenler...

e-Devlet üniversite kayıt ekranı 2024-2025 | Uzaktan üniversiteye nasıl kayıt yapılır? Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman? İşte gerekenler...

YKS sonuçlarının ardından üniversite kayıt tarihlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Öğrenciler, kazandıkları üniversitelere kayıtlarını hem online hem de bizzat yapabilecek. Elektronik kayıtlar belirlenen takvime göre yapılacak, bizzat kayıt işlemi için ise gerekli belgeler üniversiteye teslim edilecek. 2024-2025 dönemi üniversite kayıt tarihleri ve detayları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.08.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 10:09
e-Devlet üniversite kayıt ekranı 2024-2025 | Uzaktan üniversiteye nasıl kayıt yapılır? Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman? İşte gerekenler...

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite kayıt tarihleri öğrenciler için gündemde. Üniversite kayıtları, elektronik (online) veya bizzat üniversiteye gidilerek yapılabilir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kayıt takvimini yayımladı. Elektronik kayıtlar üniversitelerin resmi sitelerinden yapılacak, bizzat kayıtlar ise öğrenci işlerinden gerçekleştirilecek. 2024-2025 üniversite kayıtları ve gerekli belgelerle ilgili detaylar haberimizde.

e-Devlet üniversite kayıt ekranı 2024-2025 | Uzaktan üniversiteye nasıl kayıt yapılır? Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman? İşte gerekenler...

2024-2025 Üniversite Kayıtları Başlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından duyurulan takvime göre, 2024-2025 akademik yılı için üniversite kayıtları 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıtlar ise 19–21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, kayıt işlemlerini E-Devlet üzerinden veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde tamamlayabilecekler.

e-Devlet üniversite kayıt ekranı 2024-2025 | Uzaktan üniversiteye nasıl kayıt yapılır? Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman? İşte gerekenler...

Üniversite Kayıtları Nasıl Yapılır?

Üniversite kayıtları, E-Devlet sistemi üzerinden veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinden yapılabilir. E-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan adayların, genellikle fiziksel olarak üniversiteye belgeleri teslim etmeleri gerekmemektedir. Ancak bizzat kayıt yaptıracak adayların belirtilen belgeleri hazırlayarak üniversiteye başvuruda bulunmaları önemlidir.

E-DEVLET ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI 2024-2025

e-Devlet üniversite kayıt ekranı 2024-2025 | Uzaktan üniversiteye nasıl kayıt yapılır? Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman? İşte gerekenler...

Üniversiteler Ne Zaman Açılacak?

Üniversitelerin açılış tarihleri, her kurumun akademik takvimine göre değişiklik gösterecek. Öğrenciler, üniversitelerin resmi sayfalarından akademik takvim bilgilerine ulaşabilecekler.

e-Devlet üniversite kayıt ekranı 2024-2025 | Uzaktan üniversiteye nasıl kayıt yapılır? Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman? İşte gerekenler...

Üniversite Kayıt Belgeleri Nelerdir?

Adayların kayıt işlemlerinde sunmaları gereken belgeler şunlardır:

Ortaöğretim Diploması: Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği, ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.

Kayıtlı Olduğu Kurum Bilgisi: Aday, başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı ise bu bilginin teyidi sağlanacaktır.