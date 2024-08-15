15 Ağustos 2024, Perşembe
e-Devlet üniversite kayıt ekranı 2024-2025 | Uzaktan üniversiteye nasıl kayıt yapılır? Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman? İşte gerekenler...
YKS sonuçlarının ardından üniversite kayıt tarihlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Öğrenciler, kazandıkları üniversitelere kayıtlarını hem online hem de bizzat yapabilecek. Elektronik kayıtlar belirlenen takvime göre yapılacak, bizzat kayıt işlemi için ise gerekli belgeler üniversiteye teslim edilecek. 2024-2025 dönemi üniversite kayıt tarihleri ve detayları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 15.08.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 10:09