e-Devlet üniversite kayıt ekranı 2024-2025 | Uzaktan üniversiteye nasıl kayıt yapılır? Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman? İşte gerekenler...

Üniversite Kayıt Belgeleri Nelerdir?

Adayların kayıt işlemlerinde sunmaları gereken belgeler şunlardır:

Ortaöğretim Diploması: Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği, ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.

Kayıtlı Olduğu Kurum Bilgisi: Aday, başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı ise bu bilginin teyidi sağlanacaktır.