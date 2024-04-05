46 47 48 49 50 51 yaşa emeklilik yolu açılıyor! 1999 2005 arası SGK girişine...

TBMM'de ele alınacak olan düzenlemeler, ev kadınları ve Bağ-Kur'lu esnaflar gibi milyonlarca kişi için emeklilik imkanlarını artırmayı hedefliyor. Bu düzenlemelerin içeriği, devlet desteği, erken emeklilik imkanları ve sosyal güvence fırsatları gibi unsurları içeriyor. Bu sayede, iş hayatı dışında kalan ve genellikle küçük işletmelerde faaliyet gösteren esnaflar da önemli ölçüde rahatlatılacak gibi görünüyor.