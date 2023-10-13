HaberlerGaleriKira fiyatlarını düşürecek yeni konut modeli! Kiralar hane gelirinin yüzde 30’unu geçmeyecek! Tüm konutlar finalde devlete kalacak
Kira fiyatlarını düşürecek yeni konut modeli! Kiralar hane gelirinin yüzde 30’unu geçmeyecek! Tüm konutlar finalde devlete kalacak
Fahiş kira artış sorununu çözebilmek için yeni bir model hazırlayan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) çalışmalarını tamamladı. Kamu-özel sektör iş birliği ile hazırlanacak çalışma kapsamında yapılan kiralık konutlar sonunda devlete aktarılacak. Peki yeni modelde kiralar ne kadar olacak? İşte ayrıntılar…