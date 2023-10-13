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Kira fiyatlarını düşürecek yeni konut modeli! Kiralar hane gelirinin yüzde 30’unu geçmeyecek! Tüm konutlar finalde devlete kalacak

Fahiş kira artış sorununu çözebilmek için yeni bir model hazırlayan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) çalışmalarını tamamladı. Kamu-özel sektör iş birliği ile hazırlanacak çalışma kapsamında yapılan kiralık konutlar sonunda devlete aktarılacak. Peki yeni modelde kiralar ne kadar olacak? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 13.10.2023 09:47
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Kira fiyatlarını düşürecek yeni konut modeli! Kiralar hane gelirinin yüzde 30’unu geçmeyecek! Tüm konutlar finalde devlete kalacak

Son dönemde vatandaşların en büyük problemlerinden biri olan kira artışlarına çözüm niteliğinde yeni çalışma hazırlandı. Son dönemde enflasyonda yaşanan artış sonrası kira fiyatlarında fahiş artışlar yaşandı. Özellikle deprem bölgesinde yaşanan konut sıkıntısı ve depreme dayanıklı güvenilir konut ihtiyacı kentsel dönüşüm hızlandırdı ve kiralık evlere talebin artmasına neden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kira fiyatlarını düşürecek yeni konut modeli! Kiralar hane gelirinin yüzde 30’unu geçmeyecek! Tüm konutlar finalde devlete kalacak

Yeni düzenleme ile birlikte kamu-özel sektör iş birliği ile yeni konutların yapılarak kiraya verilmesi ve devlet eli ile kiraların düzenlenmesi hedefleniyor.

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Kira fiyatlarını düşürecek yeni konut modeli! Kiralar hane gelirinin yüzde 30’unu geçmeyecek! Tüm konutlar finalde devlete kalacak

Peki yeni model nasıl işleyecek? İşte Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından hazırlanan çalışmaya dair merak edilen detaylar…

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Kira fiyatlarını düşürecek yeni konut modeli! Kiralar hane gelirinin yüzde 30’unu geçmeyecek! Tüm konutlar finalde devlete kalacak

YENİ KİRALIK KONUT MODELİ NASIL OLACAK?

GYODER tarafından hazırlanan çalışmaya kapsamında devlet tarafından tahsis edilen araziler üzerine şirketler sadece kiralamak üzere konut inşa edecek.

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Kira fiyatlarını düşürecek yeni konut modeli! Kiralar hane gelirinin yüzde 30’unu geçmeyecek! Tüm konutlar finalde devlete kalacak

Söz konusu konutlar devlet tarafından sağlanan finansman desteği ile tamamlanacak ve uygun fiyattan kiraya verilecek. Konutu inşa eden firma bir süre işletecek ve süre bittiğinde konutlar devlete devrolacak.