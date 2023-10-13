Kira fiyatlarını düşürecek yeni konut modeli! Kiralar hane gelirinin yüzde 30’unu geçmeyecek! Tüm konutlar finalde devlete kalacak

Son dönemde vatandaşların en büyük problemlerinden biri olan kira artışlarına çözüm niteliğinde yeni çalışma hazırlandı. Son dönemde enflasyonda yaşanan artış sonrası kira fiyatlarında fahiş artışlar yaşandı. Özellikle deprem bölgesinde yaşanan konut sıkıntısı ve depreme dayanıklı güvenilir konut ihtiyacı kentsel dönüşüm hızlandırdı ve kiralık evlere talebin artmasına neden oldu.