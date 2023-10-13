AİLE VE GENÇLİK BANKASI MECLİS GÜNDEMİNDE! Aile ve Gençlik Bankası nedir, açıldı mı, kuruldu mu? Faizsiz evlilik kredisi son durum...

"Aile ve Gençlik Bankası kuruldu mu 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Meclisi'nin açılmasıyla birlikte, Aile ve Gençlik Bankası'nın kuruluşu için beklenen adımlar hız kazanmış durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması için yakın bir zamanda TBMM'ye bir kanun teklifi sunacaklarını belirtti. Bu yeni yasal düzenleme, ailelere ve gençlere yönelik bir dizi ekonomik destek ve avantaj sunmayı amaçlıyor. Peki, Aile bankası ne zaman kurulacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...