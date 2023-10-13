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Haberler Galeri AİLE VE GENÇLİK BANKASI MECLİS GÜNDEMİNDE! Aile ve Gençlik Bankası nedir, açıldı mı, kuruldu mu? Faizsiz evlilik kredisi son durum...

AİLE VE GENÇLİK BANKASI MECLİS GÜNDEMİNDE! Aile ve Gençlik Bankası nedir, açıldı mı, kuruldu mu? Faizsiz evlilik kredisi son durum...

"Aile ve Gençlik Bankası kuruldu mu 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Meclisi'nin açılmasıyla birlikte, Aile ve Gençlik Bankası'nın kuruluşu için beklenen adımlar hız kazanmış durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması için yakın bir zamanda TBMM'ye bir kanun teklifi sunacaklarını belirtti. Bu yeni yasal düzenleme, ailelere ve gençlere yönelik bir dizi ekonomik destek ve avantaj sunmayı amaçlıyor. Peki, Aile bankası ne zaman kurulacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 13.10.2023 09:09
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AİLE VE GENÇLİK BANKASI MECLİS GÜNDEMİNDE! Aile ve Gençlik Bankası nedir, açıldı mı, kuruldu mu? Faizsiz evlilik kredisi son durum...

"Aile ve gençlik bankası nedir, ne zaman kurulacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Ev hanımlarına emeklilik ve evleneceklere faizsiz kredi başvurusu son dönemde sıklıkla gündeme geliyor. Bu desteklerin Aile ve Gençlik Bankası ile sağlanacağını belirten Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası konuya ilişkin detaylar araştırma konusu oldu. Peki, Aile ve Gençlik Bankası ne zaamn kurulacak? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AİLE VE GENÇLİK BANKASI MECLİS GÜNDEMİNDE! Aile ve Gençlik Bankası nedir, açıldı mı, kuruldu mu? Faizsiz evlilik kredisi son durum...

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULDU MU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapılan son Kabine Toplantısı'nda Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözlerden biri Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık.

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AİLE VE GENÇLİK BANKASI MECLİS GÜNDEMİNDE! Aile ve Gençlik Bankası nedir, açıldı mı, kuruldu mu? Faizsiz evlilik kredisi son durum...

Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız." ifadelerine yer verdi.

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AİLE VE GENÇLİK BANKASI MECLİS GÜNDEMİNDE! Aile ve Gençlik Bankası nedir, açıldı mı, kuruldu mu? Faizsiz evlilik kredisi son durum...

Banka gelirleri tesis edilene kadar öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçireceklerini, sonrasında da yaygınlaştıracaklarını dile getiren Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere, Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar, bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız. Genç depremzedelerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacak bu önemli projemizin de hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

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AİLE VE GENÇLİK BANKASI MECLİS GÜNDEMİNDE! Aile ve Gençlik Bankası nedir, açıldı mı, kuruldu mu? Faizsiz evlilik kredisi son durum...

ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİNİN

Başkan Erdoğan'ın 26 Eylül'de yaptığı konuşmada Aile ve Gençlik Bankası projesi çalışmalarını tamamladıklarını ve yakın zamanda kanun teklifini meclise sunacaklarını açıkladı.